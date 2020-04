Nowa Toyota Yaris wygląda i kosztuje jak kompakt

O tym, że nowa Toyota Yaris będzie droższa niż poprzedni model wiedzieliśmy już praktycznie od premiery. Japończycy postanowili swój najpopularniejszy model w gamie wyposażyć w szereg nowych technologii związanych z bezpieczeństwem, a także poprawili wiele w kwestii użytych materiałów i jakości wykonania. To musiało zaowocować wyższą ceną, która wzrosła mniej więcej o 10 000 PLN w porównaniu do analogicznego modelu obecnej generacji.

Chociaż tych analogii można tylko szukać patrząc na pojemność dostępnych silników, bo reszta została całkiem zmieniona. W zasadzie tylko motor o pojemności 1 litra ma takie same parametry jak w obecnej generacji, która teraz stanie się Yarisem Classic. W najtańszej wersji Active kosztuje 58 900 PLN, podczas gdy odchodzący model można w takiej konfiguracji zamówić za równe 48 000 PLN. Co ciekawe wyższa wersja Comfort jest zaledwie o 1000 PLN droższa, a to dlatego, że pod względem wyposażenia wiele się od siebie nie różnią. Dopłata do silnika 1.5 VVT-i o mocy 121 KM to 4000 PLN, za automatyczną skrzynię biegów Multidrive S trzeba dopłacić rozsądne 5000 PLN, a napęd hybrydowy nowej generacji to wydatek minimum 76 900 PLN.