Nowa Toyota Mirai – napęd wodorowy drugiej generacji

Toyota Mirai to samochód elektryczny z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem. Efektem ubocznym spalania jest czysta woda oraz odfiltrowane powietrze. Z tego też względu, Toyota może pochwalić się nie tyle bezemisyjnością, co „ujemną emisją”, która oznacza że powietrze przechodzące przez układy samochodu jest czystsze niż to, które do niego trafiło. Nowa Toyota Mirai to jednak szereg zmian na naprawdę wielu obszarach.