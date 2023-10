Bycie gamerem to wstyd? Wiemy, co ukrywają polscy gracze

„Różne twarze polskiego gracza” — jacy są gamerzy w naszym kraju?

Polscy sympatycy elektronicznej rozrywki, a tych jest według szacunków od 17 do 20 milionów, to grupa obejmująca zarówno graczy hardcore'owych, jak i casualowych. Wspólnym mianownikiem większości z nich są „guilty pleasures”, które sprawiają radość, ale wywołują także poczucie winy. Sprawiają one, że gracze nie chcą choćby publicznie ujawniać, ile czasu spędzają, grając, czy co dokładnie robią podczas rozgrywek. Polscy gracze niechętnie dzielą się także informacjami dotyczącymi wydatków. Niemal połowa z nich nie chce ujawniać, ile dokładnie wydaje na gry i dodatki do nich.

Prawie 1/3 badanych niechętnie przyznaje również, że kupuje popularne produkcje na wyprzedażach. Pomimo niechęci do ujawniania swoich zainteresowań, gracze czerpią wiele radości i korzyści z gier. Stanowią one dla nich formę rozrywki, ale także pozwalają odpocząć od rzeczywistości, odkrywać nowe miejsca i światy, jak również gwarantują poczucie wolności. Ponad 83% graczy gra z powodu wyzwań, jakie stawiają przed nimi gry, a ponad 2/3 gra z myślą o osiągnięciu w nich sukcesu. Istotnym motywatorem jest także możliwość rywalizacji z innymi graczami.

Ponad połowa badanych lubi aspekty społeczne gamingu, takie jak interakcje z innymi i poczucie przynależności do większej społeczności entuzjastów danego tytułu. Gracze mają różne style rozgrywek i preferencje. Wyróżnia się choćby taktyków, odkrywców czy zdobywców. Z badań HP wynika również, że kobiety częściej wybierają gry przygodowe, symulacyjne, logiczne i edukacyjne, a także traktują gry jako formę zabawy. Mężczyźni z kolei najchętniej wybierają produkcje fabularne, strategiczne czy sportowe i podkreślają, że gry dają im poczucie wolności oraz swobody.

Nie tylko złe stereotypy

Nie zawsze otoczenie graczy dzieli ich zamiłowanie do gier, ale to też nie znaczy, że koniecznie muszą je krytykować. Około 1/3 badanych uważa bowiem, że ich bliscy mają pozytywny stosunek do gier, podczas gdy ponad połowa jest co najwyżej neutralnie nastawiona. Tylko 6,6% graczy twierdzi, że ich rodzina negatywnie odnosi się do ich hobby. Zdaniem badanych gry przynoszą im wiele korzyści, takich jak poprawa refleksu, umiejętności obsługi komputera, znajomość języków obcych i lepszej kontroli emocji.

Polscy gracze mają różne zainteresowania i potrzeby także poza grami. Komputery służą im nie tylko do gamingu, ale także do nauki, pracy, komunikacji i innych form rozrywki, takich jak oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. Komputery są najpopularniejszymi urządzeniami do gier wśród polskich graczy. Niemal połowa z nich posiada co najmniej dwa komputery w domu, z czego 35,8% wybiera laptopy, a 22,7% komputery stacjonarne. Tylko 1,1% badanych nie ma ani komputera stacjonarnego, ani laptopa. Gracze doceniają w komputerach wydajność, ich wszechstronność i możliwość konfiguracji podzespołów. Najważniejszymi elementami komputera dla graczy są procesor, karta graficzna, płyta główna oraz urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz, słuchawki i głośniki. Polski gracz to także bardzo świadomy użytkownik, który stara się być na bieżąco z najnowszymi technologicznymi trendami i dba o to, aby jego komputer był regularnie modernizowany. Większość graczy czyni to co 2-5 lat.

Ile spędzamy czasu przy grach wideo?

47% graczy nie chce publicznie ujawnić, ile czasu spędziło, grając w gry, a 42,1% ankietowanych niechętnie chwali się ukończeniem danej produkcji bądź osiągnięciem w niej wymiernego sukcesu. Natomiast 41,5% graczy nie chce mówić o tym, co dokładnie robi w grze i jakim aktywnościom się oddaje. Z drugiej strony, ponad połowie graczy nie przeszkadza, aby głośno mówić o tym, w jakie dokładnie gry grają. Niechętnie jednak ujawniane są również informacje na temat około gamingowych aktywności, związanych choćby z czasem spędzanym na danej stronie internetowej czy w serwisie YouTube. Kolejno 43,1% oraz 35% respondentów uznało, że są to dla nich tematy, o których nie chcą mówić głośno. A ile godzin gracze spędzają przy grach? Zobaczcie sami.

Pieniądze, czyli chyba najbardziej wstydliwy temat

W badaniu możemy również przeczytać, że polscy gracze niechętnie dzielą się również informacjami na temat tego, ile dokładnie inwestują w aktywności związane z gamingiem. Choć ponad połowa z nich przyznaje, że najczęściej wydaje pieniądze na gry i dodatki, to aż 40,9% badanych niechętnie zdradza, ile dokładnie przeznaczają na ich zakup. Ściśle skrywaną przez graczy tajemnicą — co nie jest dziwne — są również kwoty, jakie wydają w ulubionych tytułach w ramach mikrotransakcji. Choć stosunkowo rzadko polski gracz inwestuje w tego typu dodatki (zaledwie 4,9% ankietowanych), to aż 40% osób z tej grupy podkreśla, iż wstydzi się o tym mówić głośno. Podobnie wygląda statystyka dotycząca zakupów online, gdyż aż 48,5% ankietowanych woli nie wspominać o kwotach, jakie wyda ją w sieci. Co ciekawe, grzeszne przyjemności graczy są powiązane również z kupowaniem gier na wyprzedażach. Niemal 1/3 graczy uznaje to za powód do wstydu.

Na czym najwięcej grają polscy gracze?

Na jakim sprzęcie najczęściej gramy? Ponad połowa badanych wskazuje na komputer, z czego 35,8% wybiera mobilność laptopów, z kolei 22,7% klasyczne rozwiązania w postaci stacjonarnego PC. Coś w tej swobodzie użytkowania musi być, bowiem urządzenia mobilne, jak choćby tablety czy smartfony, również uplasowały się wysoko na liście najchętniej wybieranych urządzeń do gamingu. Co ciekawe, wybierając komputer do gier, nie zawsze zależy nam na modelach dedykowanych graniu. Tylko 6,8% badanych korzysta z laptopa gamingowego, a jeszcze mniej z komputera stacjonarnego stworzonego do grania. Może to być spowodowane tym, że polski gracz bardzo mocno ceni sobie właśnie multi funkcjonalność PC-tów. Zaskakująca może być nieobecność konsol w TOP 3.

Co dziesiąty badany przyznał, że tygodniowo spędza na graniu ponad 20 godzin. Natomiast niemal 1/3 przyznaje, że poświęca na ten rodzaj aktywności od 10 do 15 godzin każdego tygodnia. Najczęściej gramy na komputerze stacjonarnym bądź laptopie, co czyni 83,7% badanych. Jednak czas spędzony przed komputerem poświęcamy nie tylko na granie. Ponad 1/3 osób odpowiedziała, że najczęściej używa PC do pracy bądź nauki. Z kolei co czwarty użytkownik najchętniej wykorzystuje go do rozrywki: słuchania muzyki czy oglądania filmów bądź seriali. Ten sposób spędzania wolnego czasu przy komputerze jest popularniejszy nawet od gier, które są najczęstszą aktywnością związaną z PC dla 23,9% użytkowników.

Jak zostały przeprowadzone badania?

Na koniec warto wyjaśnić, jak badania zostały przeprowadzane. HP zaznacza, że celem było zbadanie zachowań i preferencji graczy, ze szczególnym uwzględnieniem grających na komputerze. Metodą badawczą były wywiady on–line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1032 ankiet, a w całym przedsięwzięciu wzięły udział Polki i Polacy powyżej 18 roku życia, grający w gry wideo przynajmniej raz w tygodniu.

