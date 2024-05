Google Play to bezdyskusyjnie największy sklep z aplikacjami, jaki czeka na nas na Androidzie. Należąca do Google platforma oferuje przeogromną bazę gier i aplikacji. A niebawem doczeka się ona także zupełnie nowej opcji związanej z płatnościami.

Wkrótce poprosisz o to, by zapłacono za twoje zakupy w sklepie Google Play. Jak będzie działać nowa opcja?

Internetowy gigant postanowił wzbogacić swoją platformę o opcję proszenia innych użytkowników, by ci uregulowali dla nas płatności w sklepie. Brzmi to może dość dziwnie, ale jest co najmniej kilka scenariuszy, w których widzę sens takiego rozwiązania. Ot, chociażby dzieci proszący w ten sposób rodziców o zakupy, jeżeli nie mają połączonych kont rodzinnie i nie mają innych możliwości. W praktyce wygląda to tak, że korzystamy z opcji poproszenia kogoś innego by zapłacił za nasz zakup. Następnie adresat otrzyma maila lub wiadomość tekstową z aktywnym przez dobę odnośnikiem, pod którym będzie mógł uregulować płatność. Na tę chwilę opcja dostępna jest wyłącznie w formie testowej w Indiach — ale prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest to, aż trafi także w inne rejony.

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-play-ask-someone-else-to-buy-3446170/

Każdego dnia obserwujemy dziesiątki rozmaitych oszustw i nadużyć w sieci. Przestępcy podszywają się pod bliźniaczo nazwane domeny, na potęgę sięgają po skracanie linków itd. Dlatego dość zasadne wydaje się pytanie o bezpieczeństwo takiego rozwiązania, kiedy potencjalni oszuści mogą podszyć się pod kogoś z naszych znajomych i zachęcać nas do płatności za treści, na których sami zarobią. Nie mówiąc już o wszelkiej maści phishingach, gdzie nieświadomi niczego użytkownicy chcąc zapłacić za zakupy dla kogoś z najbliższej rodziny... najzwyczajniej w świecie odda dane swojej karty przestępcom. Dlatego też jestem bardzo ciekawy jak Google zabezpieczy tę nową opcję.