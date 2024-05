Google dodało nową sekcję do swojej podstawowej aplikacji. Na dolnym menu pojawiła się zakładka z powiadomieniami — a co w niej?

Google regularnie kombinuje z całą rzeszą swoich produktów, ale jeden z nich pozostaje od lat w niezmiennej formie. Ich wyszukiwarka. A przynajmniej — pozostawał, bo po zapowiedzianych na I/O nowościach wiemy już, że internet nigdy nie będzie już taki sam.

Mimo wszystko główna aplikacja z wyszukiwarką Google pozostawała od lat spójna i nie serwowano tam żadnych większych zmian. Aż do teraz. Podobnie jak przeglądarkowa wersja mobilna, aplikacja również doczekała się dedykowanej sekcji z powiadomieniami.

Powiadomienia: nowa zakładka w aplikacji Google już dostępna!

Dotychczas w aplikacji Google czekały na dolnym pasku nawigacyjnym trzy ikonki: Odkrywaj, Szukaj oraz Zapisane. Teraz trafiają tam również Powiadomienia: a co w nich?

To właśnie tam znajdować się będą wszystkie powiadomienia / ostrzeżenia, wysyłane do nas przez Google. W tym wszelkiej maści informacje o warunkach pogodowych, informacjach dotyczących lotów, dostępności filmów i seriali czy słówko dnia. Po otwarciu sekcji widzimy, że wszystko zostało ładnie poukładane w sekcjach — i na szczycie listy znajdują się zawsze najnowsze powiadomienia. Niżej zaś te, które były do nas wysłane wcześniej.

Źródło: https://9to5google.com/2024/05/22/google-app-notifications-android/

Nie jest to żadna rewolucja, a raczej powolna ewolucja i ułatwienie dostępu do wiadomości, którymi i tak od lat jesteśmy zalewani. Teraz internetowy gigant postanowił je usystematyzować i zaserwować w nieco bardziej dostępnej dla użytkownika formie. Nowa zakładka dostępna jest na tę chwilę wyłącznie w wersji beta aplikacji — ale prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku tygodni jest jej przybycie także wszędzie indziej.