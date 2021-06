Nowy pojemny schowek

Przydatną opcją jest też dostęp do historii kopiowania. Teraz schowek systemowy zapamiętuje do pięciu ostatnich kopiowań i umożliwia ich wklejanie w dowolnym miejscu bez konieczności każdorazowego przełączania się pomiędzy oknami.

Sterowanie aplikacjami muzycznymi na pulpicie

Na koniec coś dla użytkowników serwisów streamingowych z muzyką, którzy uzyskają dostęp do odsłuchiwanych utworów z poziomu paska narzędziowego. W ten sposób szybko i wygodnie będą mogli sterować muzyką odtwarzaną czy to w aplikacji czy na stronie internetowej.

To sporo nowości jak na jeden zrzut dla użytkowników Chromebooków. Cieszy fakt, że Google nie odpuszcza tego segmentu i rozwija swój system Chrome OS, wzbogacając go o szereg przydatnych w codziennym użytkowaniu komputera funkcji. Osobiście brakuje mi jeszcze natywnego wdrożenia odbierania połączeń telefonicznych, na tę chwilę nie udało mi się nawet odblokować powiadomień wyświetlanych na Chromebooku z aplikacji Telefon na Androidzie – suwak przy tej aplikacji był, ale był on nieaktywny.

Stock Image from Depositphotos.