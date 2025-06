T-Mobile odpala petardę - światłowody za 0 zł przez pół roku dla wszystkich

Wszystko wskazuje na to, że okres przedwakacyjny to najlepszy czas na nową ofertę na światłowody. W południe opisywałem Wam świetną propozycję od Play, teraz czas na T-Mobile.

W przypadku oferty Play na światłowody, klienci tego operatora mogą teraz zamówić sobie do nich dostęp już od 35 zł miesięcznie za prędkość do 600 Mb/s.

Z kolei T-Mobile przygotował również ciekawą promocję na światłowody, ale dla wszystkich chętnych - obecnych czy nowych klientów.

Nowa oferta na światłowody w T-Mobile - 0 zł przez pół roku

Zwykle, jak pojawia się taka promocja w ofertach naszych telekomów, jest ona że tak powiem stopniowana. Przy najniższej prędkości dajmy na to jest miesiąc, przy wyższej 3 miesiące, a przy najwyższej i najdroższej 6 miesięcy gratis.

T-Mobile zdecydował się dać w każdej opcji, niezależnie od wybranej prędkości - darmowe pół roku. Cenowo różni się to tylko w odniesieniu do obecnych klientów i nowych.

Światłowody T-Mobile dla obecnych klientów

I tak, przy wyborze prędkości do 300 Mb/s, klienci korzystający już z jakiejś innej oferty T-Mobile, przez pół roku nie zapłacą złotówki, a od 7 miesiąca 45 zł miesięcznie.

Uśredniając więc cały okres umowy, będzie to kwota 33,75 zł miesięcznie. Dla przypomnienia, światłowody Play kosztują obecnie 35 zł dla obecnych klientów, ale mowa o prędkości do 600 Mb/s.

Sprawdźmy więc i tę prędkość w T-Mobile - na start 0 zł przez 6 miesięcy, a później 55 zł miesięcznie, co średnio daje nam 41,25 zł miesięcznie. Tak więc nieco więcej niż opisana dzisiaj oferta Play. Z kolei najwyższa prędkość do 900 Mb/s to średni koszt na poziomie 56,25 zł miesięcznie.

Światłowody T-Mobile dla nowych klientów

Z darmowych 6 miesięcy mogą też skorzystać teraz nowi klienci w T-Mobile.

Tu też podamy uśrednione na całą umowę koszty:

prędkość do 300 Mb/s - 48,75 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s - 56,25 zł miesięcznie,

prędkość do 900 Mb/s - 71,25 zł miesięcznie.

Inne oferty na światłowody dla nowych klientów

Światłowody dla nowych klientów w Orange

W Orange jest również promocja na darmowe miesiące, ale od prędkości do 600 Mb/s:

prędkość do 300 Mb/s - 70 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s (3 miesiące za 0 zł) - 70 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s (4 miesiące za 0 zł) - 75 zł miesięcznie,

prędkość do 2 Gb/s (6 miesięcy za 0 zł) - 75 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s (12 miesięcy za 0 zł) - 82,50 zł miesięcznie.

Światłowody dla nowych klientów w Play

Play natomiast, daje teraz tylko miesiąc gratis nowym klientom, będzie to więc w zależności od wybranej prędkości:

prędkość do 600 Mb/s (miesiąc gratis) - 52,71 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s (miesiąc gratis) - 71,88 zł miesięcznie,

prędkość do 8 Gb/s (miesiąc gratis) - 110,21 zł miesięcznie.

Światłowody dla nowych klientów w Plusie

Co w Plusie? Co ciekawe, u tego operatora nie ma obecnie promocji na darmowe miesiące, ale i tak najniższa prędkość do 300 Mb/s jest najtańsza ze wszystkich operatorów:

prędkość do 300 Mb/s - 40,00 zł miesięcznie,

prędkość do 600 Mb/s - 60 zł miesięcznie,

prędkość do 1 Gb/s - 90 zł miesięcznie.

