WhatsApp staje się jeszcze lepszy. Wszystko dzięki tym zmianom

WhatsApp – jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie – przeszedł właśnie drobne, ale przydatne zmiany. Użytkownikom łatwiej będzie teraz porządkować czaty i dzielić konwersacje według przydatnych kategorii.

Dodawaj i usuwaj listy po swojemu

Komunikator od Meta przechodzi ostatnio przez liczne modyfikacje. Niedawno pisaliśmy o tym, że do WhatsApp trafi wyszukiwaniem obrazów Google, a teraz za sprawą serwisu WABetaInfo dowiadujemy się, że do aplikacji zmierza ewolucja wprowadzonych na początku roku filtrów czatów, czyli funkcjonalności, pozwalającej lepiej odnajdywać się w prowadzonych rozmowach. Teraz filtry zamieniają się w listy niestandardowego porządkowania czatów (ogłoszone pod koniec października) z opcją edycji domyślnych list.

Dla niektórych WhatsApp jest komunikatorem od wszystkiego – dla znajomych, rodziny i członków zespołu z pracy. Niestandardowe listy powstały właśnie po to, by pomóc użytkownikom zapanować nad tym chaosem. Posiadacze WhatsApp będą mogli ręcznie dodać do kategorii (takich jak nieprzeczytane) swoje własne listy, przeznaczone do kontaktów z współpracownikami czy grupą przyjaciół – konwersacje zarówno indywidualne, jak i zespołowe. Aby je stworzyć, wystarczy kliknąć w plusik zlokalizowany na pasku nawigacyjnym do filtrowania.

Można także edytować lub usuwać predefiniowane listy, jeśli chcemy pozbyć się kategorii przypisanych przez WhatApp i nadać komunikatorowi jeszcze bardziej spersonalizowany charakter. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment funkcja jest dostępna tylko dla beta testerów. Dodawanie własnych list niestandardowego filtrowania czatów i możliwość usuwania domyślnych list zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom WhatsApp w nadchodzących tygodniach.

