Garmin dosyć często aktualizuje swoje zegarki, ale zazwyczaj są to tylko poprawki zauważonych błędów. Tym razem "od Mikołaja" wielu użytkowników dostanie prezent w postaci nowych funkcji. Dotyczy to posiadaczy zegarków Fenix, Forerunner, Venu oraz Vivoactive, a także komputerów rowerów z rodziny Edge.

Strategię sztucznego "postarzania" produktów znamy doskonale. Zazwyczaj jest tak, że nowe funkcje dostają tylko najnowsze modele, a starsze, nawet jeśli technicznie nic im nie brakuje, traktowane są nieco po macoszemu. Garmin ma jednak nieco lepsze podejście niż przeciętny producent elektroniki i co jakiś czas dorzuca do swoich starszych modeli garść nowych funkcji. Tak właśnie jest w grudniowej aktualizacji.

Reklama

Święta na bogato od Garmina

Jak być może pamiętacie, wraz z premierą zegarków Fenix 8 pojawiła się nowa funkcja w Garmin Coach, która teraz potrafi zaplanować nie tylko treningi biegowe i rowerowe, ale również na siłowni. Początkowo funkcja ta trafiła tylko do najnowszego modelu, ale od teraz będzie dostępna również na zegarkach z serii Forerunner 255/265 oraz 955/965, a także na popularnych modelach Venu 3 i Vivoactive 5. Co nieco zaskakujące, nadal będzie jej brakować w modelach z rodziny Fenix 7, Epix czy Enduro 2. Trudno w tej chwili powiedzieć czy to tylko kwestia czasu czy może jednak Garmin chce zachęcić posiadaczy tych zegarków do przesiadki na najnowszy model ;-).

Garmin Forerunner 265 (po lewej) i Forerunner 955

Ponadto jak widać w tabelce poniżej, gdzie na niebiesko zaznaczono funkcje, które pojawią się wraz z grudniową aktualizacją, w starszych zegarkach dostaniemy również ocenę wykonanego treningu. Dotyczy to modeli z rodziny Forerunner oraz komputerów rowerowych Edge. Ponadto niektóre zegarki typowo sportowe, zyskają możliwość oceny progu mleczanowego oraz mocowego. Jest to hipotetyczna wartość, przy której nasze mięśnie pracują jeszcze aerobowo, czyli dostarczamy im wystarczającą ilość tlenu. Próg mleczanowy może zatem pozwolić na określenie tempa biegu/jazdy na rowerze, które możemy utrzymać na dłuższym dystansie. Jest to oczywiście tylko orientacyjna wartość, ale daje pewien pogląd na formę w jakiej jesteśmy.

Wreszcie zegarki z serii Forerunner oraz Fenix 8 otrzymają funkcję wspomagającą medytację, która debiutowała w modelach Venu 3 i Vivoactive 5. Jeśli potrzebujecie chwili wyciszenia lub uspokojenia, to może to być całkiem ciekawe rozwiązanie. To rozwiązanie dostępne jest tylko dla modeli, w których można zapisać muzykę bo wymaga podłączenia słuchawek. Jak zatem widać, Garmin ma całkiem sporo prezentów dla posiadaczy szerokiej gamy zegarków i są one całkiem przydatne. Aktualizacje będą pojawiać się sukcesywnie, ale jeśli nie możecie się doczekać to warto zajrzeć od ustawień i wymusić ręczne sprawdzenie aktualizacji. Do jej wykonania potrzebne jest połączenie WiFi.