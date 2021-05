Od kilku dni notuję tylko odręcznie. Sprawdzamy Onyx Boox Note Air i ReMarkable 2

Niestety, ReMarkable 2 nie oferuje podświetlenia, więc nawet delikatny mrok lub ciemniejsze warunki w pomieszczeniu sprawią, że z urządzenia będzie korzystało się o wiele gorzej. Tak bardzo przywykliśmy, że wszystko świeci, nawet e-booki, że obcowanie z urządzeniem pozbawionym tej cechy jest z początku trochę dziwne. Zewnętrzne źródło światła, które jest po prostu niezbędne, to spore uniedogodnienie, dlatego miejcie to na uwadze. Warto też wspomnieć, że ReMarkable 2 posiada własną otwartą platformę i nie korzysta z Androida – to ogranicza kompatybilność, wszechstronność i uniwersalność, ale przyczynia się do wzrostu wydajności, co widać stawiając pierwsze znaki na ekranie.

Opóźnienie jest niemalże niezauważalne gołym okiem – trzeba się naprawdę przyjrzeć – co odróżnia ReMarkable od Onyx Boox Note Air, gdzie ten lag przy bardziej dynamicznym notowaniu będzie odczuwalny. Po kilku godzinach można do tego przywyknąć i wręcz o tym zapomnieć, ale sięgnięcie po ReMarkable 2 szybko zwróci uwagę na występujące opóźnienia na czytniku Onyxa.

Onyx Boox Note Air vs ReMarkable 2 – co chcecie wiedzieć?