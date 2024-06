Legendarna postać powraca. Gwiazdorski remake jeszcze w tym roku

Filmów o wampirach powstało już bez liku, ale tym najbardziej kultowym, który stworzył podwaliny pod gatunek horroru, jest Nosferatu – symfonia grozy z 1922 roku. Ten niemiecki klask nie był może najstraszniejszym filmem w historii, ale za to sprawił, że postać tytułowego Nosferatu na dobre zapisała się w kanonie upiornych ikon kinematografii. Niebawem wampir powróci na ekrany w odświeżonej odsłonie.

Koszmarna opowieść o zakochanym wampirze

Istnieją reżyserowie, stworzeni tylko do filmów jednej konwencji. Jeśli mowa o mrocznych produkcjach, pełnych ludowych motywów i balansowania między jawą a koszmarem, to wybór może być tylko jeden. Robert Eggers jest absolutnym mistrzem tego podgatunku, co nie raz udowodnił już takimi filmami jak Lighthouse, Wiking czy Czarownica: bajka ludowa z Nowej Anglii. Luareat dwóch nagród Independent Spirit w tym roku znów spróbuje zaszokować widzów, tym razem przywracając do życia wampira Nosferatu.

Film jest inspirowany klasykiem autorstwa Friedricha Wilhelma Murnau’a, ale historia przedstawiona w nowym Nosferatu będzie wyraźnie się różnić – podobnie z resztą jak jego klimat. Będzie mrocznej, poważniej i straszniej – fabuła rzuci widzów w wir obsesyjnej miłości między dręczoną koszmarami kobietą a zakochanym wampirem.

Na dokładkę Eggers przygotował iście gwiazdorską obsadę. Tu wyróżnić należy Willema Dafoe, który już wcześniej miał okazję współpracować z amerykańskim reżyserem przy fantastycznym Lighthouse, a także Billego Skarsgårda, który po odegraniu roli Pennywise’a w TO stał się synonimem strachu. Na ekranie pojawią się także Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult i Ralph Ineson – możecie kojarzyć go z głównej roli we wspomnianej wcześniej Czarownicy.

Nosferatu trafi do kin jeszcze w tym roku, a premiera została zaplanowana na 25 grudnia.