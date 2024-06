Z nieoficjalnych informacji (za The Information) wynika, że Google pracuje nad innowacyjnymi chatbotami. Tym razem ich produkt miałby doczekać się... osobowości. Co to ma oznaczać w praktyce? Że nowe czatboty potrafiłyby naśladować istniejące postacie. Google Labs ma pracować nad innowacyjnym produktem wzorowany miałby być na celebrytach lub... wręcz przeciwnie. Tworzony od zera przez użytkowników. Gemini miałby pozwolić na stworzenie takiego bota od zera — z uwzględnieniem jego osobowości i wygląd.

Czatbot jakiego jeszcze nie było. Bardziej ludzki niż kiedykolwiek

Celebryci to jedno, ale idealną grupą wydają się... influencerzy! No i właśnie to z nimi Google ma planować współpracę, chcąc skorzystać z ich wizerunków. Projekt ten może zostać uruchomiony jeszcze w tym roku jako niezależne przedsięwzięcie. Co również istotne — internetowy gigant miałby rozważać możliwość integracji botów z YouTube. I choć brzmi to dość kuriozalnie, to gdy się nad tym głębiem zastanowić... ma to dużo sensu. Przede wszystkim doświadczenie i zaangażowanie ze strony użytkowników mogłoby wznieść się na zupełnie nowy poziom.

Spersonalizowane czatboty: tak wygląda przyszłość?

Wprowadzenie spersonalizowanych chatbotów to zmiana, która może zrewolucjonizować sposób, w jaki komunikujemy się online. Dzięki możliwości tworzenia unikalnej osobowości i wyglądu, użytkownicy będą mogli korzystać z jeszcze bardziej angażujących i dopasowanych do ich potrzeb produktów. To przedsięwzięcie otwiera zupełnie nowe spektrum możliwości. Możliwości, z których skorzystać będą mogli zarówno użytkownicy, jak i dla twórcy. I nie mam złudzeń, że jeżeli faktycznie internetowy gigant zaserwuje nam takie możliwości, to dość szybko zostanie zrobiony z nich użytek. Pytanie tylko czy ich osobowości będą równie dobrze działać w każdym języku?