Czy gwiazda "Harry'ego Pottera" powróci w serialowej adaptacji? Aktor zabiera głos

Serialowa adaptacja Harry'ego Pottera zbliża się wielkimi krokami. To jeden z tych projektów, który budzi ogrom emocji — i to dość skrajnych. Jedni nie mogą się już doczekać powrotu do Hogwartu na ekranach. Inni uważają że filmy są więcej niż wystarczające, a przecież książek i tak nigdy nic nie pobije. Nie da się wszystkim dogodzić.

Ale każdorazowo gdy pojawia się temat serialu na bazie Harry'ego Pottera, pojawia się także pytanie czy znani z filmowych adaptacji aktorzy powrócą? Teraz w temacie wypowiedział się Matthew Lewis, czyli filmowy Neville Longbottom.

Czy Matthew Lewis powróci w serialowej adaptacji Harry'ego Pottera? Aktorowi nie jest wcale spieszno

Matthew Lewis w rozmowie z redakcją People został zapytany o potencjalny powrót na plan by wcielić się w postać Neville'a Longbottoma raz jeszcze. Albo żeby po prostu powrócić do Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Jego odpowiedź jest dość zawiła — bo z jednej strony mówi, że wcale mu nie jest do tego spieszno. Z drugiej jednak jak sam powiedział, gdyby taka propozycja się pojawiła — prawdopodobnie by ją rozważył.

Powodem, dla którego podjąłem tę pracę było to, że mam bardzo krótki czas koncentracji. Jestem bardzo, bardzo słaby w utrzymywaniu czegokolwiek przez dłuższy czas. Przez lata miałem wiele, wiele hobby i pasji. Nie mam ani jednej, którą nadal się zajmuję. Szaleńczo zakochuję się w różnych rzeczach, a potem niemal natychmiast o nich zapominam (...) To nie jest coś, na co patrzę lub co chcę robić, ale nie mógłbym na to przymknąć oka. Byłbym bardzo zainteresowany, gdyby to był Neville jako dorosły - zupełnie inny klimat. To mogłoby być interesujące. Z pewnością przyjrzałbym się temu bliżej i rozważył.

Matthew Lewis mówi jednak o zupełnie nowej roli i historii dorosłego Neville'a Longbottoma. Tym samym wydaje się to być dość nieprawdopodobne i raczej nie ma co liczyć na to, że zobaczymy go w serialowej adaptacji. Ta bowiem ma być wiernym odwzorowaniem powieści J.K. Rowling, a jak wiadomo — tam poznajemy bohatera jako dziecko, podobnie jak tytułowego Harry'ego Pottera i jego wiernych towarzyszy przygody.

Nie zmienia to jednak faktu, że serial tak czy inaczej okaże się ogromnym hitem. Mimo że cykl powieści "Harry Potter" zakończony został wiele lat temu, wciąż ma on ogrom fanów na całym świecie. Sklepy z gadżetami pękają w szwach, a atrakcje w parkach rozrywki zawsze mają długie kolejki. Czy z Lewisem, Radcliffem, Watson i Grintem czy bez — ten projekt po prostu nie może się nie udać!