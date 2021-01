Normalna dostępność PlayStation 5 i Xbox Series X dopiero w drugiej połowie 2021 roku

Kiedy w ubiegłym roku pandemia COVID-19 zaczęła się rozkręcać, wiele osób spekulowało, że wpłynie ona negatywnie na branżę technologiczną. Wieszczono między innymi kłopoty z dostępnością podzespołów do komputerów i konsol. Niestety wiele z tych negatywnych scenariuszy się potwierdza, co doskonale widać w świecie konsol, gdzie kupienie PS5 graniczy niemal z cudem, a osoby, które zdecydowały się na nowe RTX-y, czekają na nie od miesięcy. Ostatnio znajomy napisał mi, że zamówił swojego 3080 jesienią i dalej nie wie kiedy otrzyma kartę, a sklep wrzucił go do kolejki i sugeruje cierpliwość. Powód? Braki w magazynach.

To samo jest oczywiście w Polsce. O ile da się jeszcze kupić Xbox Series X, to PlayStation 5 znika z półek sklepowych błyskawicznie. Kiedy tylko pojawi się w sieci informacja, że któryś ze sklepów ma konsole Sony w swojej ofercie (nawet zestawy z grami, które kosztują nieco więcej), po chwili oferta ma już informacje o braku dostępności. Kilku znajomym udało się tak kupić PlayStation 5, ale kilku obeszło się smakiem, bo kliknęli link za późno. Jest źle, zdecydowanie gorzej niż po premierze PlayStation 4.

W temacie wypowiedziało się AMD, które również jest dotknięte aktualną sytuacją na świecie i na ich produkty też trzeba czekać. Zapotrzebowanie jest duże, a fabryki nie nadążają z produkcją i nie zmieni się to do drugiej połowy 2021 roku. Najbardziej ucierpi na tym dostęp do tańszych komponentów do PC oraz konsol nowej generacji. Podobne problemy ma też Nvidia, choć tu wskazuje się raczej kwiecień tego roku, co jednak nie przeszkodziło firmie w zapowiedzeniu nowych procesorów graficznych oraz laptopów na styczniowych targach CES 2021.

