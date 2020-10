No dobra, to powiedzcie ile potrzebujecie miejsca na dane w smartfonie?

Po premierze smartfonów Apple rozgorzała dyskusja na temat (bardzo) drogich pamięci. Bo do kolejnego „rozmiaru” trzeba dorzucić co najmniej kilkaset złotych. Sam należę do grona użytkowników, którym 64 GB w zupełności wystarczą. To zabawne w kontekście tego, że od blisko dwóch lat korzystam z iPhone’a X z 256 GB pamięci na dokumenty i aplikacje. Jeszcze zabawniejsze, kiedy okazuje się, że zajętych mam 75 GB — z czego 30 to materiały wideo z Apple TV+. Pozostałych 10 to dane z Wiadomości i Telegrama — czyli w gruncie rzeczy 40 GB mogę opróżnić bez mrugnięcia okiem, tu i teraz. Ale jako że nie muszę przejmować się miejscem, to co jakiś czas dodaję album do aplikacji Muzyka, która teraz waży blisko 5 GB, bo przez te dwa lata się nazbierało. I tak — aktualnie przekraczam wspomniane 64 GB, ale tylko z uwagi na jeden z weekendów który spędzałem w miejscu ze słabym internetem, gdzie streamowanie nie wchodziło w grę. A standardowej jakości odcinki z ATV+ ważą nieprzyzwoicie dużo. Więc na zaś ściągnąłem hurtem kilka sezonów — nie obejrzałem nic, ale sobie leżą, może kiedyś się przydadzą ;).