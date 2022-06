Komputer Świat znika z rynku w papierowej wersji. Za wszystko Wam dziękuję!

To dzięki KŚ byłem na bieżąco z nowościami, poznawałem inne systemy operacyjne i uczyłem się reinstalować Windowsa. Papierowa wersja Komputer Świata niestety zniknie z rynku, ale to chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem.

Nie lubimy takich newsów, ale ten krok byl chyba tylko odkładany w czasie. Wydawca Komputer Świata, Ringier Axel Springer Polska, poinformował, że nadchodzący numer będzie ostatnim w papierowej wersji. Obok niej istnieje i funkcjonuje oczywiście serwis internetowy, na którym będą chcieli skupić się właściciele i redakcja.

Decyzja o zakończeniu wydawania magazynu Komputer Świat w formie drukowanej odzwierciedla preferencje czytelników i użytkowników szukających treści technologicznych. W pierwszej kolejności wybierają oni informacje dostępne w Internecie. Komputerswiat.pl od lat jest liderem wśród serwisów technologicznych pod względem liczby użytkowników. Skupiamy się na treściach wserwisie, w tym tych, które są dostępne w modelu subskrypcyjnym - mówi Martyna Majchrzak, dyrektor zarządzająca serwisów wertykalnych w Ringier Axel Springer Polska.

Nikogo to oczywiście nie szokuje i nie dziwi, bo niezależnie od wieku każdy szuka dziś informacji i pomocy online, a nie w prasie drukowanej. Ta stała się raczej domeną wydawnictw dedykowanych dość wąskim i specyficznym grupom czytelników. Sam do pewnego czasu byłem wiernym czytelnikiem wielu czasopism o grach, bo to one najlepiej sprawdzały się w regularnym poznawaniu opinii i newsów na temat tej branży, ale od pewnego czasu zaprzestałem takiej praktyki i polegam na publikacjach online.

Komputer Świat w wersji papierowej znika z rynku

Komputer Świat słynął nie tylko z informacji na bieżąco ze świata technologii, gdy był jeszcze dwutygodnikiem, ale także sekcji z testami i poradnikami, a także zawartości płyt dołączanych do gazety. Pełne wersje programów, dodatki i rozszerzenia bywały bardzo przydatne, ale dziś wszystko to można znaleźć online. Moja przygoda z informatyką, komputerami i nowymi technologiami zaczęła się i kwitła dzięki KŚ. Dwutygodnik, a także KŚ Ekspert oraz Biblioteczka KŚ były najlepszym źródłem wiedzy dla początkujących i nie tylko, dlatego za tę całą pomoc serdecznie Wam dziękuję. Podobnie jak za korespondencję listowną(!), gdy potrzebowałem bezpośredniej porady redakcji w doborze sprzętu czy oprogramowania. Od debiutu Komputer Świat w Polsce mija niemal ćwierćwiecze, więc wielka szkoda, że nie mieliśmy szansy świętować tak okrągłej rocznicy.