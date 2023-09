Masa nowych gier na Switcha. Nintendo ogłosiło premiery

Dziś Nintendo na swoim pokazie Nintendo Direct jak co roku zaprezentowało masę nowych tytułów i update'ów do już wypuszczonych gier. Fani marki czekali na to z niecierpliwością, ponieważ wśród pokazanych nowości są zarówno małe i ciekawe tytuły jak i duże marki, które powracają z nowymi odsłonami czy ważnymi zmianami. Zebraliśmy dla was najciekawsze informacje, które zostały przekazane na konferencji.

Paper Mario - The Thousand-year Door

Oczywiście nie mogło zabraknąć Nintendo bez Mariana, więc pojawił się on w formie remasteru tytułu wydanego oryginalnie na Nintendo Gamecube.

Tomb Raider I, II i III

Pierwsze trzy serie sagi Tomb Raider trafią na Switcha wraz z ulepszoną grafiką.

Princess Peach: Showtime

Jeżeli nie chcecie grać ciągle w platformówki z Mario, to Nintendo przygotowało dla was Sidescroller z Księżniczką Peach.

F-ZERO

F-ZERO było kiedyś popularną krą wyścigową. Teraz Nintendo zamienia ją w grę online dla 99 osób w trybie battle royale.

Detective Pikachu Returns

Druga odsłona gry bazującej na filmie o tym samym tytule. Wcielamy się tu w parę detektywów i rozwiązujemy zagadki w pokemonowym świecie.

Among Us: The Fungle

Among Us na Switcha dostało zupełnie nową mapę z nowymi mechanikami. Teraz nasi kosmonauci znajdują się na wyspie zainfekowanej przez tajemniczy grzyb.

Która z gier spodobała Wam się najbardziej?

Źródło: Depositphotos