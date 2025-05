Nintendo rozpieszcza graczy. „Gry za darmo” na Switcha 2

Premiera Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami. Nowa generacja hybrydowej konsoli japońskiego producenta na rynku zadebiutuje dokładnie 5 czerwca. Sklepy dwoją się i troją, by sprostać zapotrzebowaniu i zainteresowaniu graczy, którzy szturmem rzucili się na zamówienia przedpremierowe w Stanach Zjednoczonych, Japonii, czy Europie. Polskie sklepy wciąż oferują konsolę w przedsprzedaży, co jednak pokazuje, że zainteresowanie jest umiarkowane, lub sklepy liczą na to, że otrzymają dużą partię sprzętu, który później trafi do graczy.

Jednak sama konsola to nie wszystko, by móc cieszyć się nową generacją. Potrzebne są jeszcze gry. Nintendo szykuje ich na premierę kilka, podobnie jak zewnętrzni partnerzy, który widzą ogromny potencjał w Switchu 2 i będą go wspierać swoimi najlepszymi tytułami. Wystarczy wspomnieć polskie CD PROJEKT RED, które przygotowuje port swojego hitu Cyberpunk 2077, które do sklepów trafi tego samego dnia, co Nintendo Switch 2.

Wraz z prezentacją nowej konsoli, japoński gigant technologiczny potwierdził także, że niektóre gry z pierwszej generacji Switcha otrzymają aktualizacje do nowej generacji – niektóre będą płatne, niektóre będą całkowicie za darmo. Firma przedstawiła właśnie listę pierwszych tytułów, które będzie można zaktualizować do nowej generacji bez płacenia dodatkowych pieniędzy. To świetna informacja dla wszystkich, którzy w swojej bibliotece posiadają wiele pozycji od Nintendo, które na Switchu 2 będą oferować jeszcze więcej.

Nintendo Switch 2 – darmowe aktualizacje do gier Nintendo na nowej generacji konsoli

ARMS

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wyższa płynność animacji Wsparcie HDR



Big Brain Academy: Brain vs. Brain

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Wsparcie GameShare (do 4 graczy w trybie Party Mode, udostępnianie lokalnie i online przez GameChat)



Captain Toad: Treasure Tracker

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wsparcie HDR Wsparcie GameShare (2 graczy na wszystkich planszach, lokalnie i online przez GameChat)



Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia: Wsparcie GameShare (do 4 graczy w 34 grach, lokalnie i online przez GameChat)



Game Builder Garage

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wsparcie dla sterowania myszą Joy-Con 2



New Super Mario Bros. U Deluxe

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu



Pokémon Scarlet

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wyższa płynność animacji (wyższa liczba klatek)



Pokémon Violet

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wyższa płynność animacji (wyższa liczba klatek)



Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wyższa płynność animacji (włącznie z trybem Bowser’s Fury) Wsparcie HDR (tylko Bowser’s Fury) Wsparcie GameShare (do 4 graczy w 3D World, 2 graczy w Bowser’s Fury)



Super Mario Odyssey

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wsparcie HDR Wsparcie GameShare (2 graczy przez cały tryb, lokalnie lub online przez GameChat)



The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wsparcie HDR



The Legend of Zelda: Link's Awakening

Data aktualizacji: 5 czerwca 2025

5 czerwca 2025 Usprawnienia:

Poprawiona jakość obrazu Wsparcie HDR



Niewykluczone, że Nintendo będzie na bieżąco aktualizowało listę gier, które otrzymają aktualizacje do nowej generacji konsoli – zarówno tych darmowych, jak i takich, za które będzie trzeba zapłacić. Można też podejrzewać, że i inne studia pójdą podobną drogą i zaoferują graczom darmowe „update’y” do swoich tytułów.