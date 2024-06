To pierwszy taki aparat na świecie. Nikon Z6 III zaprezentowany

Nikon Z 6III jest wyposażony w pierwszą na rynku częściowo warstwową i pełnoklatkową matrycę CMOS o rozdzielczości 24,5 megapiksela, co pozwoliło producentowi na uzyskanie doskonałej jakości obrazu przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów korpusu. Matryca współpracuje z procesorem EXPEED 7, znanym z modeli Z 8 i Z 9, co przekłada się na szybszy autofokus i płynne odświeżanie wizjera elektronicznego. Aparatem można wykonywać zdjęcia z prędkością do 120 klatek na sekundę bez obaw o zniekształcenia spowodowane zapisem liniowym, choć w tym trybie nastąpi przycinanie zdjęć i spadek rozdzielczości do 11 megapikseli. Alternatywą są tryby 30 i 60 klatek na sekundę.

Filmowcy również znajdą wiele do zaoferowania w nowym modelu Z 6III. Aparat umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 6K i 5,4K oraz tworzenie filmów 4K UHD z nadpróbkowaniem z 6K. Dodatkowo aparat oferuje funkcje wykrywania obiektów i dokładnego śledzenia oczu w trybach ludzie i zwierzęta, co jest szczególnie przydatne przy fotografowaniu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Nikon Z 6III może pochwalić się najjaśniejszym wizjerem elektronicznym w swojej klasie, oferującym szeroką gamę kolorów DCI-P3. Aparat posiada także szeroki zakres czułości ISO od 100 do 64000, z możliwością rozszerzenia do 50-204800, co pozwala na komfortowe fotografowanie w nocy. Ponadto, tryb Pre Burst (zapis w pętli) umożliwia zapis do jednej sekundy przed wciśnięciem spustu migawki, co jest dostępne w przypadku zapisu JPEG. Dzięki temu można łatwo uchwycić momenty, które mogłyby umknąć z powodu zbyt wolnej reakcji.

Kolejną nowością dla użytkowników aparatów Nikon jest platforma Imaging Cloud, która umożliwia natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych zdjęć, bezproblemowe przesyłanie ich do zewnętrznych platform oraz automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego. Platforma ta będzie dostępna wkrótce.

Oficjalna cena Nikon Z6 III zaczyna się od 12 999 złotych. W przypadku zakupu w zestawie z obiektywem 24-70 mm cena wzrasta o 3 000 złotych, a z obiektywem 24-200 mm o 3 900 złotych. Jeśli zdecydujecie się na obiektyw 24-120 mm, koszt zwiększa się o 4 700 złotych. Nowy model jest już dostępny w przedsprzedaży.