Wyjątkowo ambitny i doskonale wyglądający projekt. Oto nowe materiały z fanowskiego remake'u "The Legend of Zelda" opartego na silniku Unreal Engine 5!

Fani Nintendo to jedna z najmocniejszych grup w fandomie. Wielokrotnie już udowadniali, że ich miłość do marek które japoński gigant ma w swojej garści jest nieskończenie mocna i... cóż. Właśnie zrobili to ponownie. Tym razem w formie fanowskiej wersji remake'u pierwszej odsłony "The Legend of Zelda", która to oparta jest na silniku Unreal Engine 5.

Pierwsza "Zelda" na Unreal Engine 5. Fanowski projekt robi ogromne wrażenie

Jeżeli śledzicie temat fanowskich gier opartych na markach Nintendo to prawdopodobnie nie umknęło Waszej uwadze, że te jak szybko mają swoją premierę — tak szybko znikają z oficjalnych stron. Firma natychmiast wysyła listy zmuszające kreatywnych i oddanych fanów do zaprzestania korzystania z ich marki. Tym razem pewnie będzie podobnie, ale Lloyd Empty pochwalił się trwającym kilkadziesiąt minut materiałem wideo, w którym pokazuje swoją wizję na remake "The Legend of Zelda" z 8-bitowej konsoli Nintendo Entertainment System.

Gra wygląda przepięknie — i przywodzi na myśl artstyle, w jakim skąpany został wydany przed pięcioma laty "The Legend of Zelda: Link's Awakening Remake". Jak to zwykle z ambitnymi projektami tworzonymi przez fanów bywa — ich moce przerobowe są dość ograniczone, dlatego nie znamy żadnej potencjalnej daty premiery tego projektu. Na tę chwilę możemy jedynie podziwiać kunszt w jakim odtworzone zostały kultowe miejscówki doskonale znane wszystkim miłośnikom oryginału.

Projekt remake'u "The Legend of Zelda" prowadzony przez Lloyd Empty to coś, nad czym pracuje on już co najmniej od kilku lat. Ale póki co nie zająknął się on na temat premiery, po prostu najnowszym materiałem przypomniał że projekt wciąż dzieje się w tle i zaprezentował jak dobrze wygląda w praktyce.