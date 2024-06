Game Pass PC dla posiadaczy kart GeForce GTX/RTX

NVIDIA zapowiedziała wczoraj sporo produktów, w tym Project G-Assist i plany na rozwój swoich procesorów w kolejnych latach. Ważniejszą informacją dla graczy może być jednak możliwość uzyskania darmowego dostępu na 3 miesiące do usługi PC Game Pass od Microsoftu. Promocja dostępna jest dla wszystkich posiadaczy kart graficznych GeForce GTX/RTX, zarówno w komputerach stacjonarnych jak i mobilnych, którzy nigdy nie korzystali jeszcze z usługi Game Pass (albo założą w niej nowe konto ;-)). Promocja rozpoczyna się jutro, a kod dostępowy będzie można odebrać w ramach programu GeForce Rewards. Będzie to możliwe do 5 lipca 2024 roku albo do wyczerpania puli darmowych kodów.

Jak zdobyć PC Game Pass na 3 miesiące?

Aby uzyskać kod na PC Game Pass trzeba wykonać kilka kroków i przede wszystkim założyć konto NVIDIA i zapisać się do programu GeForce Rewards. Nagrodę można odebrać w aplikacji GeForce Experience lub NVIDIA na komputerze, w którym zainstalowana jest karta z rodziny GeForce GTX lub RTX. Kod można zrealizować na stronach Microsoftu do końca sierpnia 2024 roku, zadziała tylko na kontach, na których Game Pass nigdy nie był aktywowany, więc przeznaczony jest dla nowych użytkowników. Dzięki usłudze Game Pass zyskacie natychmiastowy dostęp do ponad 100 gier w ofercie Microsoftu, w tym takich tytułów jak Forza Horizon 5 czy polskiego Lords of the Fallen. Szczegółową instrukcję krok po kroku zamieszczam poniżej.