Resident Evil 9 jednak nie pojawi się na czas

Dusk Golem, insider, który jest bardzo zaufany w kwestii produkcji Capcomu i wielokrotnie zdradzał już szczegóły dotyczące tego horroru, jakiś czas temu zabrał głos w sprawie daty premiery Resident Evil 9. Na swoim profilu na X (dawniej Twitter) napisał:

Mam dobre wieści/plotki do przekazania na temat Resident Evil 9. Możliwe opóźnienie, o którym słyszałem pogłoski, można odsunąć na bok. RE9 powinno zostać ujawnione już wkrótce i wydane w przyszłym roku. Jeśli to, co usłyszałem wcześniej, jest prawdą, powinno to nastąpić w styczniu. Prace nad nim będą trwały około 7 lat. O styczniu 2025 oficjalnie nie słyszałem, po prostu wiem, że to data, do której prawdopodobnie nadal Capcom dąży, ale nigdy nie jest to pewne w przypadku twórców gier. Nie będę ujawniać żadnych innych szczegółów gry, po prostu pozwolę Capcomowi robić to, co do nich należy i pozwolić im zaskakiwać ludzi.

Teraz jednak sytuacja się zmieniła. Dusk Golem w nowym wpisie poinformował, że całkowicie przekreśliłby wszelkie oczekiwania związane z zapowiedzią RE9 w okresie letnim. Początkowe plotki, które insider słyszał, teraz uważa za słuszne i zapowiedź RE9 jest zdecydowanie dalej niż tegoroczne lato. Insider przeprosił za podawanie różnych wersji w ostatnim czasie i bierze winę za to na siebie. Według Dusk Golema premiera Resident Evil 9 w tej chwili planowana jest na koniec 2025 roku, albo może i nawet produkcja pojawi się dopiero w 2026 roku. Jest jednak coś jeszcze…

Remake Resident Evil 1 to bzdura, ale Capcom ma ręce pełne roboty

Dusk Golem w tym samym wątku na X podaje również, że wszelkie doniesienia o remake’u Resident Evil 1 są fałszywe i deweloper z Kraju Kwitnącej Wiśni w żadnym wypadku nie pracuje obecnie nad odświeżoną wersją pierwszej części serii. Wygląda więc na to, że jeśli liczyliście na remake RE1, to musicie uzbroić się w cierpliwość… o ile Capcom w ogóle planuje coś takiego kiedyś wydać. Sytuacja podobnie ma się z Resident Evil 5 — odświeżona edycja tej odsłony również nie jest obecnie opracowywana.

Sytuacja inaczej jednak wygląda w kwestii Resident Evil Zero i Resident Evil Code Veronica. Jak podaje informator: „Remake’i Resident Evil Zero i Code Veronica są w fazie rozwoju. W tym momencie rozmawiałem o tym za kulisami z wieloma innymi osobami, usłyszałem to ponad rok temu i myślę, że to wyjdzie na jaw, niezależnie od tego, czy to ja to powiem, czy nie”.

„Dziewiątka” zaliczy obsuwę, ale finalnie będzie więcej treści dla fanów

Nie ma jednak na razie żadnych informacji kiedy możemy się tych gier spodziewać, lecz niewykluczone, że łącznie 3 gry z uniwersum Resident Evil wpłynęły na to, że Resident Evil 9 pojawi się później, niż miał. Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, o których do tej pory się dowiedzieliśmy na temat nowej gry Capcomu, zajrzyjcie do tekstu Resident Evil 9 - wszystko, co wiemy. Mroczny survival horror skradnie serca graczy.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Dusk Golem