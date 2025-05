Niespodziewane partnerstwo Apple z Google. iPhone czekają ogromne zmiany

Już tej jesieni użytkownicy iPhone’ów, iPadów i komputerów Mac mogą doświadczyć przełomu w kwestiach funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Apple zapowiedziało je już jakiś czas temu, ale ich wdrożenie idzie im niezwykle opornie - co odbiło się dość mocno na renomie firmy. Wygląda jednak na to, że tej jesieni gigant może nareszcie nadrobić zaległości. iOS 19 może wprowadzić wsparcie dla Google Gemini – zaawansowanego modelu AI, który mógłby poszerzyć możliwości ich autorskiego Apple Intelligence.

Nie tylko Apple Intelligence. Gigant z Cupertino nie boi się prosić o pomoc

Do tej pory Apple polegało wyłącznie na umowie z OpenAI i wykorzystaniu modelu ChatGPT przy generowaniu tekstu i obrazu oraz w Siri. Jak jednak wynika z najświeższych informacji, w iOS 19 użytkownicy mogą zyskać możliwość wyboru alternatywnej opcji. Tą miałoby być googlowskie Gemini, które z każdą aktualizacją radzi sobie coraz sprawniej. I choć Google przespało wielki boom na AI kiedy ten niespodziewanie wybuchł wraz z popularnością ChatGPT, to dość sprawnie nadrobiło zaległości... choć w ramach batalii sądowej gigant twierdzi, że na tle konkurencji ich Gemini radzi sobie dość marnie.

Z informacji ujawnionych podczas wspomnianego procesu antymonopolowego w USA wynika, że CEO Google, Sundar Pichai, odbył w 2024 roku serię spotkań z Timem Cookiem, dyrektorem generalnym Apple. Ich celem było ustalenie szczegółów współpracy między gigantami, w związku z wprowadzeniem Gemini do wszystkich trzech systemów Apple: iOS, iPadOS oraz macOS.

Gemini u Apple na szerszą skalę. Czego można się po nim spodziewać?

Model Gemini, opracowany przez należący do Alphabetu DeepMind, to jeden z najpoważniejszych konkurentów ChataGPT. Ten jednak wyróżnia się na tle konkurencji umiejętnością analizowania zachowań użytkowników, generowania spersonalizowanych sugestii i wykonywania złożonych operacji między aplikacjami. W zintegrowanym ekosystemie Google działa to naprawdę fajnie i pozwala chociażby stworzyć wydarzenie w kalendarzu, na podstawie treści maila ze skrzynki Gmail.

Chociaż tak głęboka integracja z systemem Apple nie jest jeszcze przesądzona, możliwość płynniejszej komunikacji z Siri oraz lepsze dopasowanie funkcji sztucznej inteligencji do kontekstu użytkownika to kierunki, które Apple może chcieć eksplorować w ramach swojej strategii Apple Intelligence. Jak wiadomo, gigant zawsze dąży do tego, by interakcja ze sprzętami była możliwie jak najłatwiejsza i najmniej problemowa.

Z Gemini na iPhone'ach skorzystamy już dziś!

Już teraz użytkownicy iPhone'ów mogą korzystać z aplikacji Gemini - takowa dostępna jest jako osobne narzędzie w App Store. Co istotne, funkcje generatywnej sztucznej inteligencji zostały przeniesione właśnie tam i próżno ich szukać w głównej aplikacji Google. Na tę chwilę wiemy co wiemy, ale ostateczne potwierdzenie zasad współpracy pomiędzy firmami może nastąpić już 9. czerwca 2025 roku podczas konferencji WWDC.