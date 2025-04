Używasz iPhone'a? Miliony urządzeń Apple mogą zostać zhakowane przez Wi-Fi

Badacze zajmujący się bezpieczeństwem naszych urządzeń, odkryli właśnie niepokojącą kolejcję błędów, które pozwalaj hakerom dostać się do urządzeń Apple i to przy pomocy Wi-Fi ofiary.

Zagrożenie bezpieczeństwa odkryto na podatnym gruncie, bowiem w funkcji zarezerwowanej i obecnej we wszystkich urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem – AirPlay. To zaś oznacza, że niemalże każde urządzenie Apple może być zagrożone potencjalnym atakiem.

Miliony urządzeń Apple mogą zostać zhakowane przez Wi-Fi

Z tego powodu, świeżoodkrytą przypadłość AirPLay'a nazwano po prostu AirBorne. Stwarza to też problem, o którym łatwo można zapomnieć. Apple jest obecne także w samochodach, ze względu na swoją funkcję CarPlay, a więc do listy zagrożonych urządzeń, którymi są: iPhone'y, iPady i Maci, dołączają także samochody. AirPlay umożliwia wysyłanie dokumentów pomiędzy odpowiednimi urządzeniami, ale takż muzykę i wideo do głośników, telewizorów i podobnych urządzeń firm trzecich.

Czy zagrożenie jest duże? Raczej nie, lecz warto o nim wiedzieć, żeby się wystrzegać nieostrożnego zachowania, do momentu aż Apple załata dziurę. Włamywacze mogą się dostać do urządzeń przy pomocy naszych Wi-Fi, ale żeby to zrobić, to muszą albo znać hasło, albo najpierw się do nich dostać poprzez złamanie zabezpieczeń. To sprawia także, niepowołane osoby musiałyby być na tyle blisko, aby się w ogóle połączyć. Skok zagrożenia powodują sieci publiczne. To właśnie przed łączeniem urządzeń z nimi, trzeba się najbardziej wstrzymać. Są to sieci ogólnodostępne, więc już na start znika jakaś bariera ochronna.

Największe obawy budzi połączenie się przestępców z naszymi mikrofonami. Póki co jest to jednak teoretyczny aspekt tego problemu. Badacze jeszcze go nie sprawdzili w pełni. Osoby odpowiedzialne za odkrycie, zgodnie z przyjętą praktyką, zgłosili odkryty problem do Apple. Gigant z Cupertino uspokaja, że udostępnił poprawki dla wszystkich swoich urządzeń, a także przekazał je producentom urządzeń firm trzecich.

W związku z właśnie takimi sytuacjami i stale odkrywanymi niedoróbkami zabezpieczeń warto trzymać urządzenia zaktualizowane.

Źródło: 9to5mac