LG QNED MiniLED

LG ma w swojej ofercie telewizory LCD od zawsze, ale i tak największy nacisk kładzie na technologię OLED. W tym roku może się to nieco zmienić za sprawą telewizorów QNED MiniLED. Wygląda na to, że te modele zajmą pozycję na rynku gdzieś pomiędzy najlepszymi wyświetlaczami NanoCell, a właśnie OLEDem. Nie znamy co prawda jeszcze dokładnych specyfikacji ani dostępnych rozmiarów, czy tym bardziej cen, ale można po takich zapowiedziach oczekiwać, że QNED będzie tańszy niż OLED.

W topowej odmianie z matrycą o przekątnej 86 cali i rozdzielczości 8K telewizor QNED będzie posiadał podświetlenie złożone z ponad 30 000 diod miniLED, które stworzą 2500 stref. Dzięki temu model ten ma zaoferować rewelacyjny kontrast na poziomie 1 000 000:1. I to nawet pomimo tego, że LG korzysta zazwyczaj z matryc IPS, które mają kontrast na słabym poziomie, za to lepsze kąty widzenia. Oczywiście wartość podana przez LG to kontrast dynamiczny, ale biorąc pod uwagę, że diody miniLED mogą się miejscowo wygasić, to taka wartość nie jest zaskoczeniem. Zastosowanie diod miniLED pozwoli także na znaczne zwiększenie maksymalnej jasności wyświetlacza, co jest pożądane w przypadku treści HDR.

Telewizory QNED MiniLED, podobnie jak NanoCell, posiadają oczywiście warstwę kropek kwantowych poprawiających nasycenie kolorów i pod tym względem nie powinny odstawać od modeli QLED z obozu Samsunga. W zasadzie wygląda na to, że w tym roku lokalny konkurent będzie miał jeszcze mocniejszą konkurencję, nie tylko w postaci telewizorów OLED. Nie jest jednak wykluczone, że również Samsung wprowadzi w przyszłym roku do swojej oferty telewizory z podświetleniem miniLED.

Prawdziwy przełom to microLED

Dla nikogo nie jest jednak tajemnicą, że miniLED to tylko technologia przejściowa. Docelowe rozwiązanie, które forsuje Samsung to diody microLED, które będą w stanie podświetlać pojedyncze piksele w obrazie. To rozwiązanie powinno zaoferować jakość obrazu telewizorów OLED, bez ich mankamentów, czyli niższej jasności i skłonności do wypalania, przez zużycie materiału organicznego. Micro LED to jednak nadal jeszcze technologia przyszłości, która pojawi się na rynku za kilka lat.