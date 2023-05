Niepokojący błąd Facebooka. Wysyłał zaproszenia profilom które odwiedzaliśmy

Od lat jest jedno pytanie, na które które odpowiedź chcieliby poznać użytkownicy z całego świata. Kto oglądał mój profil? Kto odwiedzał mój profil? Stety, lub nie, odpowiedź na to pytanie nie padła — i raczej nigdy nie padnie. Ale jeden z ostatnich błędów na Facebooku może dać odpowiedź na nurtujące użytkowników pytanie. I wbrew pozorom... no cóż — nie jest to dobra wiadomość.

Źródło: Depositphotos

Facebook potrafił wysłać zaproszenia do znajomych ludziom, których profil po prostu odwiedziłeś

O tym że z sieci nic nie znika i problemy czasem pojawiają się samoistnie — rozprawia się od lat. Nic się w temacie nie zmieniło. Czasem to nie my, a błędy systemowe sprawiają, że coś pójdzie nie tak. Ot, jak treści które miały trafiać do wąskiego grona osób w Twitterowym kręgu — z powodu problemów technicznych dostępne są dla każdego.

Facebook jednak stał się teraz tym "poważniejszym" portalem. Młodzież tam już właściwie nie zagląda, bo ma lepsze alternatywy. Starsi jeszcze wpadną poscrollować, by ziewnąć z nudów — ponarzekać że nic się nie dzieje — i zamknąć karty. W międzyczasie zdarza im się jednak poklikać w rozmaite profile. I tu, uwaga, niespodzianka. Bowiem bez naszych "misklików", bez naszych wpadek, właściwie bez jakiejkolwiek naszej ingerencji — platforma potrafiła zapraszać do znajomych ludzi, których profil odwiedziliśmy. Oliver Cragg pokazał jak to wygląda w praktyce na swoim Twitterze:

Co więcej — użytkownicy dotknięci problemem informują, że każda próba anulowania wysłanego zaproszenia spełzała na niczym. I że automatycznie wysyłane było kolejne i kolejne — aż osoba której profil oglądaliśmy go nie przyjęła lub odrzuciła. Lub, ewentualnie zostawiła w limbo zaproszeń oczekujących.

Całe szczęście: dziura została załatana

Nie wiadomo jak długo problem występował — ale z relacji rozsianych po świecie użytkowników wiadomo, że nie był to jednostkowy przypadek. I wiele osób spotkało się z takim problemem. Dotyczył on wyłącznie aplikacji mobilnych — zarówno tych na iOS jak i Androida, od błędów uchroniła się przeglądarkowa wersja serwisu. Dobra wieści jednak są takie, że wydaje się on być już pieśnią przeszłości. Facebook po cichu pozbył się problemu i mimo rozmaitych testów, problem ten już nie występuje.

Źródło: Depositphotos

Jednak jest on takim wiadrem zimnej wody, przypominającym że funkcje serwisów społecznościowych to jedno, ale czy faktycznie one działają: to zupełnie inna sprawa. Kolejnym zresztą w ostatnich tygodniach. Czy automatyczne wysłanie zaproszenia do znajomych na Facebooku to coś złego? Cóż — to zależy. Pewnie przypadkowym ludziom z grup w serwisie których profil chcieliśmy na szybko podejrzeć by dowiedzieć się o nich czegoś więcej — nie bardzo. Ale jeżeli przeglądamy profile naszych przełożonych, starych znajomych czy ludzi których z różnych powodów w naszych życiach już od dawna nie ma... no cóż, to jedna z tych niespodzianek, których jednak wolelibyśmy uniknąć.