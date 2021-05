Nienaprawialny komputer za kilkanaście tysięcy złotych? Apple pomoże Ci z nim TYLKO przez cztery lata

Wymienisz klawiaturę w Macbooku, a ona wciąż będzie się zacinać. To po prostu zepsuta konstrukcja

Po wielkim redesignie komputerów z Macbookami stało się jednak coś niedobrego. Wyrzucenie portów to jedno, ale te przeklęte motylkowe klawiatury. Kiedy się nie zacinała — to zaczęły mi się wycierać klawisze. A kiedy zaczęła się zacinać, to… miałem sporo przygód w jednym z polskich serwisów Apple (zobacz: Naprawa sprzętów Apple w Polsce to kpina. Serwis próbował mnie naciągnąć na 2200 zł za uszkodzenie matrycy, które było jego winą). Od kiedy komputer do mnie wrócił, czyli od blisko roku, z jego klawiatury korzystałem raptem kilka razy. Na co dzień jest zabezpieczona silikonową ochronką, Macbook leży na podstawce, a ja piszę na MX Keys for Mac. Nie zmienia to jednak tego, że gdy ostatnio odwiedzałem rodziców — Enter już nie działał jak powinien, a jedną z literek musiałem docisnąć, by działała jak należy. Zdałem sobie wówczas sprawę, że klawiatura motylkowa to przypadek beznadziejny i… zatelefonowałem do Apple Polska by zapytać, co mogę z tym fantem zrobić. W skrócie: nic.