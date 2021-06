Niedźwiedzie, terroryści i panowanie nad światem, czyli Rosjanie w grach

Wódka i akcent

Niezależnie jednak od tego, który model twórcy danej gry zdecydoali się użyć, w zdecydowanej większości przypadków możemy spodziewać się dwu rzeczy. Koszmarnego akcentu w języku angielskim, spopularyzowanego przez Hollywood, mającego szybko „pozycjonować” takiego bohatera. W sporej ilości przypadków natkniemy się też na nawiązania do picia alkoholu, szczególnie wódki. Czasem będzie to odniesienie bezpośrednie, czasem fragment inscenizacji, ale wódka i Rosja kojarzyć się w pop-kulturze będą już zawsze.

Proszę państwa, o to miś

Pierwszym modelem przedstawiciel tej narodowości na jaki możemy się natknąć, to postać przerysowanego Rosjanina-niedźwiedzia. Wylewające się zewsząd mięśnie i brak szyi kojarzące się z miłośnikami siłowni i sterydów oraz potężna siła fizyczna to postać charakterystyczna dla gier walki. Najbardziej znanym bohaterem typu był chyba Zangief ze Street Fightera, podobnie zbudowany jest The Heavy z Team Fortress 2 a także zrobotyzowani wojownicy z Tekkena.

Mafia z akcentem

Rosyjska mafia eksploatowana jest w grach równie mocno, jak w Hollywood. Jej przedstawicieli znajdziemy w grach z serii Grand Theft Auto, Max Payne, SWAT, Hitman i wielu innych. Podobnie jak i w filmach, oprócz typowych „rekwizytów” w postaci mięśniaków krzyczących z odpowiednim akcentem i wymachujących AK-47, trafiają się też protagoniści, skrojeni często tak, żeby nie być do końca pewnymi po czyjej stoją stronie. W Max Payne 2 dokonano zresztą spektakularnej zamiany wcześniejszego sojusznika w główny czarny charakter.

Najemnicy i terroryści

Rosjan nie może też zabraknąć we wszelkiego rodzaju grach wojskowych. Jeśli gra nie dotyczy konfliktu z Rosja lub ZSRR, to obywatele tego państwa i tak są obecni w postaci najemników lub terrorystów. Seria „Call of Duty” była wręcz z tego powodu oskarżana o antyrosyjskość, do czego walnie przyczyniła się misja „No Russian”, w czasie której komando rosyjskich terrorystów dokonywało masakry na cywilnym lotnisku. Z drugiej strony, jednymi z najważniejszych postaci w „CoD” są Dimitri Petrenko i Wiktor Reznow, postacie zdecydowanie budzące sympatię graczy. Ale to w przypadku Rosjan raczej wyjątki potwierdzające regułę.

Najgorsi z najgorszych

Oczywiście w co najmniej kilku grach Rosjanie pełnią rolę tych najgorszych z najgorszych. O Vladimirze Lemie z Maxa 2 już wspomniałem, za masakrę na lotnisku w „CoD” odpowiadał Vladimir Makarow, czarny charakter z co najmniej kilku części, odpowiedzialny również za eksplozję nuklearną i ogólnie śmierć, jak wyliczyli fani serii, ponad 30 tys. osób.

O dziwo nie Vladimir, a Yevgeny Borisovitch Volgin był z kolei czarnym charakterem w części gier z serii „Metal Solid Gear”. To postać, którą twórcy mocno osadzili w komunistycznej historii ZSRR, mającą jako przedstawiciel opresyjnych sowieckich służb uczestniczyć w większości ważniejszych kryzysów bloku komunistycznego.

Równie czarnym charakterem był posiadający zdolności paranormalne Juri z gier „Command & Conquer: Red Alert”, chcący zdobyć władzę nad światem po trupie Stanów Zjednoczonych. Postać początkowo pozostająca w cieniu, jako doradca lidera ZSRR Aleksandra Romanowa, okazał się być tym, który faktycznie pociąga za sznurki i najbardziej demoniczną postacią w tych grach.

Znając życie zapewne o paru ważnych Rosjanach zapomniałem, ostatecznie czasy kiedy byłem aktywnym graczem już dawno minęły :). Jestem jednak przekonany, że zdecydowaną większość z postaci, które wymienicie w komentarzach, będzie dało się wpisać w jedną z powyższych grup. A Wam, jacy Rosjanie z gier zapadli w pamięć najbardziej?

Zdjęcie: wikipedia, fandom.com