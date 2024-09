Nie żyje gwiazda serii o Harrym Potterze

Aktorka znana szerokiej publiczności dzięki fantastycznej roli profesorki transumatacji Minerwy McGonagall, ale także z serialu Downton Abbey gdzie grała hrabinę Violet Crawley. Jest to tylko namiastka osiągnięć damy Maggie Smith, legendy brytyjskiego kina oraz sceny teatralnej.

Ponad 70 lat aktorskiej kariery

Aktorka miała 89 lat. Wieść o jej śmierci, została przekazana przez dwóch synów.

"Odeszła w spokoju na szpitalnym łożu, wczesnym porankiem w piątek 27. września. Bardzo sobie ceniła prywatność, do końca była otoczona przyjaciółmi i rodziną. Zostawiła dwóch synów i pięcioro, kochających wnucząt, którzy są zdruzgotani stratą niesamowitej matki i babci(...)Dziękujemy wszystkim za miłe słowa oraz wsparcie i prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie"

Jej pełne imię brzmiało Margaret Smith, ale wolała, żeby po prostu mówić do niej Maggie, żeby odróżnić ją od innej osoby scenicznej, o tym samym imieniu. Urodziła się w Ilford, Essex. Zostawiła za sobą również mnóstwo nagród zgromadzonych w czasie trwania kariery, w tym dwa Oscary, a także dziesiątki świetnych ról.

Od komedii po dramaty

Fanom kina jest znana szczególnie z jej zdolności do przedstawiania postaci wielowymiarowych, pełnych życia. Kreacje, które tworzyła, zawsze skrywały w sobie drugie dno, wzbudzając zainteresowanie i zapisując się w pamięci. To jej wyczucie pomiędzy dramatem a komedią, umożliwiło Maggie Smith zdobycie pierwszego Oscara za tytułową rolę kąśliwej nauczycielki Jean Brodie w Pełni życia panny Brodie (1969). Zaś kilka lat później zabrała ze sobą kolejną statuetkę, tym razem dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej w Suicie kalifornijskiej (1978). W sumie była nominowana 6 razy, z czego dwukrotnie zabrała Oscara ze sobą.

Odeszła wielka aktorka, która do końca nie odpuszczała swojej pasji do kreowania kolejnych postaci. Do końca nie brakowało jej wigoru, którego mogłoby pozazdrościć wielu młodszych artystów po fachu. W pamięci wielu na pewno pozostaną szczególnie jej role czarodziejki i hrabiny.