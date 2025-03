Nie ma kariery bez AI. Oto jak ją opanować

Sztuczna inteligencja to obecnie zdecydowanie najgorętszy temat wśród zagadnień związanych z nowymi technologiami. Już teraz spotykamy ją bardzo często: od mediów społecznościowych, przez serwisy informacyjne po oprogramowanie komputerowe czy elektronikę użytkową. To potężne i wszechstronne narzędzie, które może nam wydatnie pomóc w wielu sprawach życia codziennego. By móc się nim sprawnie posługiwać, trzeba wpierw nabyć stosowne kompetencje. Gdzie szukać wiedzy?

Nie tak dawno temu Microsoft zadeklarował, że przeszkoli milion Polaków właśnie z zakresu wykorzystywania sztucznej inteligencji. W ramach tego programu powstała dedykowana platforma, z której mogą korzystać nie tylko uczniowie, czy osoby pracujące nad tworzeniem oprogramowania. Platforma szkoleniowa została przygotowana w taki sposób, by właściwie każdy znalazł tam coś dla siebie. Do czego można wykorzystać zdobytą tam wiedzę? Na przykład do przekucia posiadanych już umiejętności w prężnie rozwijający się startup. Jak to możliwe? Zapytaliśmy naszego gościa. Łukasz Foks, dyrektor ds. inicjatywy AI Skills w Microsoft, w niezwykle ciekawej rozmowie przybliżył nam to, co obecnie dzieje się w zakresie wykorzystania AI w naszym kraju i jak możemy na tym skorzystać.





Łukasz Foks, dyrektor ds. inicjatywy AI Skills w Microsoft

Tomasz Szwast, Antyweb.pl: Milion mieszkańców Polski ma zostać przeszkolonych z zakresu AI. Skąd w ogóle pomysł na taką inicjatywę?

Łukasz Foks, dyrektor ds. inicjatywy AI Skills w Microsoft: Przede wszystkim czujemy się odpowiedzialni za to, żeby budować kompetencje cyfrowe, a AI, czyli sztuczna inteligencja, to jest ta podgrupa kompetencji, którą chcemy rozwijać. Widzimy w Polsce niesamowity potencjał. W wewnętrznych dyskusjach przedstawiamy ją jako miejsce niesamowitego talentu technologicznego.

Dlaczego spośród wielu krajów w Europie wybrano właśnie Polskę?

Polska to na mapie Europy niesamowicie duży kraj z 37,5 milionami obywateli. Znajdujemy się w strategicznym miejscu Europy, mamy talent i możemy iść dalej. Według danych UE tylko 44,3% Polaków ma umiejętności cyfrowe, więc jest nad czym pracować. Chcemy wyjść poza grupę osób zajmujących się technologiami na co dzień. Nie chcemy tylko uczyć deweloperów. W Polsce mamy pół miliona nauczycieli i nauczycielek, którzy mają wpływ na kolejne pokolenia ludzi, więc też tym osobom chcemy dać te umiejętności, te supermoce, które już dzisiaj można wykorzystać. Zwłaszcza w naszym kraju musimy mówić do wszystkich, do każdego i każdej, która ma w kieszeni smartfona, czy tablet albo komputer na biurku.

Kompetencje AI, czyli co konkretnie? Czego potrzebuje dana osoba, by móc nazwać się kompetentną w AI?

Zacznijmy od tego, co najprostsze i najpopularniejsze, czyli obsługi generatywnej sztucznej inteligencji. Trzeba zrozumieć to, w jaki sposób zmienia się to, jak korzystamy z komputera czy internetu. Pracując z narzędziem Copilot zadajemy ogólne pytanie, na które otrzymujemy szczegółową odpowiedź. Zupełnie inaczej, niż gdy pracujemy z typową wyszukiwarką internetową. Kompetencje AI to również bezpieczeństwo wykorzystania sztucznej inteligencji. Warto zadać sobie pytanie o to, co dzieje się z naszymi danymi osobowymi i w jaki sposób są wykorzystywane przez narzędzia AI. Do tego kwestia cyberbezpieczeństwa, która nierozerwalnie łączy się ze sztuczną inteligencją.

Kolejne zagadnienie to wykorzystanie AI w tworzeniu aplikacji. Jak wykonać dane zadanie szybciej? Jak zaoszczędzić czas na niezbędne badania i testy? Jak zarządzać projektem bez konieczności zatrudniania dedykowanego project managera? Tu wszędzie z pomocą może przyjść AI, o ile tylko będziemy w stanie użyć ją w odpowiedni sposób.

Myślę, że każdy z nas musi zdobyć umiejętności AI, a wiele osób wpisze ją sobie do CV zamiast umiejętności obsługi pakietu biurowego. Mam nadzieję, że za chwilę dodamy w CV kolejną linię, która dotyczyć będzie właśnie biegłości w AI.

Czego można nauczyć się korzystając z platformy AI Skills Navigator?

AI Skills Navigator to zasoby, które są dostępne 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z których bezpłatnie można skorzystać i zdobyć supermoc z kategorii sztucznej inteligencji. Mamy tam materiały, które mówią o tej biegłości, o której mówiliśmy wcześniej, ale także materiały do osób, które czują się jeszcze bliżej technologii, na przykład dla programistów, którzy już pracują samodzielnie. Są tam też materiały o nauce kodowania w Pythonie. Mamy też coś dla osób, które działają w większych organizacjach po stronie biznesu. Mamy też kursy dedykowane dla team leaderów.

Powiedziałbym, że to jest miejsce, w którym Microsoft publikuje wszystkie materiały na temat sztucznej inteligencji. Strona jest aktualizowana regularnie. Są tam dostępne ścieżki, które trwają 20 minut, ale są takie, które zajmują wiele godzin, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego strona jest w języku polskim. Można korzystać z chatbota, który podpowie, jakie materiały będą najbliższe temu, czego chcielibyśmy się nauczyć. To jest najlepsze miejsce, żeby zacząć swoją przygodę z AI, czy zanurzyć się w specjalizacji, z której chcemy się doskonalić.

W jaki sposób inicjatywa AI National Skills wpisuje się w działania Startup Poland? Jaką wartość może przynieść początkującym przedsiębiorcom?

Startup Poland jest jedną z moich ulubionych organizacji, bo ma wielką misję wspierania polskiego systemu startupowego we wspólnych projektach. Chcemy docierać do przyszłych założycielek i założycieli startupów. Wychodzimy nawet do szkół ponadpodstawowych gdzie tłumaczymy, czym jest przedsiębiorczość. Wyjaśniamy, że warto myśleć o AI w kontekście kariery i kto wie, może któryś uczeń czy uczennica dzięki temu odważą się założyć własny startup? To niesamowita szansa dla naszego kraju.

Przez Startup Poland chcemy rozmawiać z tymi osobami, które planują zwrot w swojej karierze zawodowej. W Polsce jest ponad 200 000 profesjonalnych programistów i programistek, którzy pracują na etacie. Chcemy tym osobom mówić, że to jest najlepszy moment, żeby założyć własną firmę właśnie w kontekście sztucznej inteligencji.

Mam nadzieję, że będziemy w Polsce świadkami pięknych historii świetnych osób, które decydują się na tworzenie własnych produktów i będziemy mogli eksportować na cały świat świetne usługi, które będą także aplikacjami i usługami z kategorii rozwiązań AI.

Kiedy najlepiej zacząć naukę kompetencji AI? W jaki sposób dziś nauczyciele w szkołach mogą pomóc uczniom w ich zdobyciu?

Naukę kompetencji AI najlepiej zacząć jak najwcześniej, nawet na etapie szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej. Wielka w tym rola nauczycieli, którzy doskonale znają potrzeby swoich uczniów i wiedzą o tym, jak z nimi rozmawiać. W jaki sposób nauczyciele mogą pomóc uczniom w zdobyciu kompetencji AI? Warto zacząć od praktycznego wykorzystania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, takich jak Microsoft Copilot. Dla przykładu, kiedy ja rozpoczynałem swoją karierę zawodową, nie miałem możliwości porozmawiania ze specjalistami o swoich planach, umiejętnościach, celach itd. Dziś wystarczy odpowiednio skonstruowany prompt, by sztuczna inteligencja zaproponowała ciekawą ścieżkę kariery, która powinna zaowocować zdobyciem pożądanych umiejętności i zawodu.

Nauczyciele mogą również pokazywać uczniom, jak generatywna sztuczna inteligencja może ułatwiać zdobywanie wiedzy. Współczesne narzędzia potrafią wytłumaczyć, w jaki sposób należy rozwiązać pracę domową, uczyć matematyki czy pisać kod w Pythonie. Należy jednak pamiętać o tym, by w porę powiedzieć sprawdzam, co również leży po stronie nauczycieli. Uczniowie powinni mieć świadomość tego, jakie pytania powinni stawiać przed konkretnymi narzędziami. Gdzie jest moja prywatność? Czy dane rozwiązanie działa w sposób etyczny? Trzeba również odpowiedzieć sobie na pytanie o odpowiedzialność twórcy za to, co przy pomocy AI tworzy.

W jaki sposób kompetencje zdobyte w ramach kursów AI mogą wpłynąć na przyszłe szanse zawodowe uczniów?

Zacznijmy od tego, co już teraz zadziało się na rynku pracy dzięki AI. Sztuczna inteligencja stworzyła szereg nowych zawodów w ramach umiejętności programowania. Mamy ekspertów uczenia maszynowego, architektów rozwiązań chmurowych wykorzystujących usługi AI. Coraz więcej firm szuka programistów, którzy potrafią wykorzystać Pythona w kontekście tworzenie zaawansowanych rozwiązań. Mamy zatem do czynienia z nową specjalizacją, którą z pewnością warto opanować.

Co z twórcami oprogramowania? Jak oni mogą przygotować się na wzrost znaczenia AI? Gdzie i jak nauczyć się wykorzystywania AI w codziennej pracy?

Sztuczna inteligencja może wspierać programistów w codziennej pracy na różne sposoby. Można traktować ją jako asystentkę, która część kodu napisze zamiast programisty, co pozwoli na zaoszczędzenie sporej ilości czasu. Można poprosić ją o podpowiedzi, wskazanie błędów w kodzie czy wyjaśnienie konkretnego zagadnienia. Oczywiście to nic odkrywczego. Cały czas istnieje dokumentacja czy specjalistyczne fora internetowe, gdzie można zasięgnąć wiedzy. Tyle tylko, że dzięki narzędziom AI możemy zrobić to znacznie szybciej.

Od grudnia 2024 roku Microsoft oferuje narzędzie GitHub Copilot, które stanowi bezpłatną pomoc dla programistów tworzących własne aplikacje. Wykorzystanie AI w codziennej pracy sprawi, że programiści mogą zaoszczędzić sporo czasu czy to na nowe zadania, czy relaks i przyjemności.

Czy AI zastąpi deweloperów aplikacji? Dzisiaj wszystkie wskaźniki mówią, że nie, bo, to my mamy tę inteligencję emocjonalną i niesamowitą ekspercką umiejętność analizy, integracji i to my odpowiadamy za wszystkie komendy, które się dzieją, więc mamy wpływ na to, jak wygląda finalny kształt aplikacji.

Jakie konkretne przykłady zastosowania AI mogą być szczególnie inspirujące dla osób planujących założenie własnego startupu technologicznego?

Właśnie teraz trwa niesamowity moment, gdy mogę obserwować, jak wiele startupów z Polski aplikuje do naszego programu Microsoft for Startup, w którym rozdajemy benefity łącznie z dostępem do technologii. Zapewniamy chociażby dostęp do superkomputera Microsoft Azure. Odkąd ogłosiliśmy współpracę z OpenAI ten przyrost, miesiąc do miesiąca, jest niesamowity. Praktycznie czterokrotnie wyższy niż to, co jak pamiętam, działo się jeszcze trzy lata temu.

Dlaczego AI jest tak ważne w kontekście własnego startupu? Również wynika to z nastawienia inwestorów. Dzisiaj właściwie wszystkie fundusze venture capital w swojej tezie inwestycyjnej mówią o sztucznej inteligencji. Współcześnie każdy zastanawia się nad tym, jak znaleźć jeszcze więcej projektów, które w przyszłości będą mogły konkurować także z wielkimi graczami.

Jaki cel długofalowy ma Microsoft w związku z tak szerokim rozwijaniem umiejętności AI w Polsce?

W dalszym ciągu planujemy rozwój narzędzi, które już teraz udostępniamy w Polsce. Będziemy zwiększać moc obliczeniową Azure Poland Central, by oferować coraz więcej usług o najwyższej jakości. Myślę, że nasza misja w zakresie budowaniu kompetencji AI w Polsce nigdy się nie skończy. Mówimy w końcu o 37,5-milionowym kraju ludzi, którzy chcą rozwijać swoje cyfrowe kompetencje. Z tego też powodu przygotowaliśmy razem z partnerami inicjatywy adresowane do bardzo zróżnicowanych podmiotów. Od organizacji jak Startup Poland, przez firmy tworzące oprogramowanie czy uczelnie wyższe, po… harcerzy czy koła gospodyń wiejskich. Razem z partnerami pracujemy, by trafić do jak najszerszej społeczności, która po prostu musi dowiedzieć się tego, jak wykorzystywać AI.

Materiał powstał we współpracy z Microsoft Polska