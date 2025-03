Z Dreame L50 Pro Ultra odzyskasz czas wolny i wprowadzisz innowację do domu

Nie ma niczego cenniejszego niż czas i bardziej go zabierającego niż obowiązki sprzątania. Na szczęście w naszych czasach, nie jest to już problem dzięki doskonałym rozwiązaniom technologicznym. Mopowanie i odkurzanie to już nie jest domena człowieka, tylko tak niezawodnych rozwiązań jak robot sprzątający Dreame L50 Pro Ultra.

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie technologia nieustannie dąży do ułatwienia codziennych obowiązków, roboty sprzątające stały się nieodłącznym elementem nowoczesnych domów. Jednym z najnowszych i najbardziej zaawansowanych urządzeń w tej kategorii jest Dreame L50 Pro Ultra. Ten robot sprzątający odzyskuje dla nas stracony czas i ściąga z naszych barków codzienne troski. Zamienia je po prostu w pieśń przeszłości i trudno jest sobie wyobrazić życie bez takiej pomocy.

Dreame L50. Odkurzanie? Nigdy nie było prostsze

Współczesny robot sprzątający musi sprawić, że całkowicie zapomnimy o niewdzięcznych obowiązkach jak sprzątanie pokoju i co gorsza… Pod meblami. Z tego powodu, trudno jest się oprzeć radości na system VersaLift, który imponuje swoją dokładnością już od pierwszego włączenia. Dreame L50 już w czasie parowania urządzenia z aplikacją mobilną, potrafi wychwycić przestrzeń wokół swojej stacji dokującej, sięgając nawet pod ciemne zakamarki tego co się skrywa pod naszymi meblami. Bowiem to nawet je wyczyści całkowicie bez problemu. Wszystko dzięki swojej sprytnej umiejętności chowania czujnika DToF, umożliwiającej mu wysprzątanie podłogi na przykład pod łóżkiem. Dzięki temu eliminuje konieczność schylania się, dbając o nasz komfort. Brzmi to jak niewiele, ale każdy, kto będzie miał okazję ujrzeć to działanie w akcji, w mig zada sobie pytanie: jak można bez tego żyć?

Sprzątanie takich zakamarków niesie problemy dla każdego, ale w szczególności właściciele zwierząt mogą mieć coś w tej sprawie do powiedzenia. Kto uwielbia, gdy w świeżo wysprzątanym mieszkaniu nagle wyłania się jakiś kłaczek? Nikt! Szczęśliwie Dreame L50 ma na to sposób, którego na co dzień nie widać, ale efekty już tak. Specjalny zestaw podwójnych szczotek HyperStream DuoBrush to technologia, która skutecznie wyciąga brud z naszych dywanów, ale także zapobiega plątaniu się włosów o długości nawet do 30 cm.

Wszytko dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi ssania. Jednak chyba to, co najbardziej się w nim docenia to… Cisza. Tandem szczotek czyszczących, również potrzebuje pomocy, której dostarcza siła ssania do 195000 Pa, a to już jest wielkość, którą mogą się pochwalić jedne z najlepszych robotów sprzątających dostępnych na rynku. System Vormax dostępny w Dreame L50 Pro Ultra inteligentnie sobie dostosowuje całą dostępną moc, aby jednocześnie najlepiej wyczyścić rozpoznaną powierzchnie i oszczędzać energię. Dzięki temu żadna powierzchnia ani wykryty rodzaj zanieczyszczenia – jak karma dla psa czy piasek z butów – nie będzie mu straszna. W gotowości jeszcze czekają wysuwane ramiona zarówno systemu mopowania, jak i szczotki czyszczącej, więc nawet rogi nie mają szans.

Inteligentnie rozpozna przeszkody i pokona je bez problemu

Wykrywanie ponad 180 obiektów to pestka!

Współczesny robot musi być po prostu inteligentny i kropka. Inteligencja robota Dreame L50 Pro Ultra to ściągnięcie obowiązku dokładnego przygotowania podłoża i obawy o tak nieprzewidywalne sytuacje jak rozlanie płynu i inne podobne. W końcu komu się nie zdarzyło, żeby przelać kwiatka lub po prostu przeoczyć, że któryś z domowników coś przez przypadek rozlał. Traf chciał, że harmonogram pracy robota jest ustawiony pod nieobecność domowników i nie będzie miał kto zareagować, co wtedy? Z Dreame L50? Nic, po prostu nic, bo niczym nie trzeba się przejmować. Dzięki rozpoznawaniu obiektów przy wsparciu sztucznej inteligencji robot dostrzeże ponad 180 obiektów. Nie są mu straszne kable, zabawki, a nawet wypadki naszych zwierzaków. Sprytnie manewruje między nimi, aby nie dokładać zadań swoim właścicielom. Jako że jest zaopatrzony także w skuteczne lampy LED, nic się przed nim nie ukryje. Żadna przeszkoda i zanieczyszczenie nie jest dla tego robota problemem. Dodatkowo nie trzeba się też przejmować opróżnianiem zbiornika robota, zrobi to sam. Dzięki stacji dokującej PowerDock, która jest zaopatrzona w pojemny worek na pył, kurz i inne drobiny z podłoża, nawet na trzy miesiące można zapomnieć o istnieniu kurzu, pyłu i innych większych lub mniejszych zanieczyszczeniach.

Zapomnij o mopie, niech robot się tym zajmie

Dreame L50 Pro Ultra jest także wyposażony w system mycia podłóg i nie jest to od po prostu szmatka ciągnąca się za maszyną, znana z innych robotów. Nie, tutaj jest to pełnoprawny system mopowania, który dba o czystość własną i naszych podłóg. Magia mycia zaczyna się w stacji dokującej, to w niej czeka aż 20 dysz wodnych, które za każdym razem czyszczą mopy przy pomocy gorącego strumienia w temperaturze 75°C, który eliminuje 99% bakterii. Dzięki temu mopy nie łapią przykrych zapachów, nie roznoszą zanieczyszczeń po naszych domach, a także eliminują niechciany obowiązek czyszczenia nakładek. Czas odzyskany na dbaniu o nie jest nieoceniony, a do tego kompletnie można zapomnieć o ich istnieniu, dopóki aplikacja w telefonie o nich nie przypomni

To nie kokpit statku kosmicznego, to tutaj się dzieje magia stacji dokującej!

Mycie podłogi to zaś nowy wymiar inteligencji. System mopowania nie mógł pozostać w tyle za odkurzaniem! Wciągana z powrotem woda jest przez robota analizowania i następnie oceniana. Wszystko po to, aby dostosować optymalną siłę czyszczenia. Jeżeli woda jest zbyt mętna, robot ma sygnał, że musi zostać intensywniej umyta, sprawiając, że podłoga zawsze będzie idealna. Ponadto nie trzeba się obawiać, że wilgotne mopy zabrudzą nasze dywany. System detekcji dźwignie je na odpowiednią wysokość, zatem ani dywany, ani wyższe progi nie będą stanowić żadnego problemu. Co ciekawe, nie zawsze trzeba zlecać sprzątanie całego obszaru. Jeżeli jakieś miejsce wymaga szybkiego działania, wystarczy zawołać Dreame L50, a on przybędzie gdzie potrzeba.

Czystość w każdym kącie. Robot stanie na wysokości zadania

Czas się dzieli na przed Dreame L50 i po Dreame L50. Gdy już zacznie nas wspierać w codziennych obowiązkach, nie ma szans, aby powrócić do epoki przed nim. Sprzątanie przestaje być wyzwaniem i zdejmuje stres godzenia się z wieloma obowiązkami naraz. Rodzice małych dzieci oraz właściciele psotnych zwierząt docenią to szczególnie, pożegnają rutynę częstych sprzątań w odpowiedzi na niewinne igraszki pozostałych domowników i zwierząt. Jednak samo sprzątanie to nie wszystko. Dzięki skutecznemu systemowi filtracji i eliminacji bakterii Dreame L50 Pro Ultra może wesprzeć w poprawie jakości powietrza w naszych domach.

"Ręce" rwą się do sprzątania

Wszystko przy wsparciu wyjątkowych "rączek", które w akcji wyglądają... Niesamowicie uroczo. Nie tego się można spodziewać po robocie sprzątającym, ale jednak! Za każdym razem gdy znajdzie on jakieś miejsce, którego nie może odkurzyć lub – co jest super imponujące! – wymopować, do akcji wkracza zestaw zgrabnych ramion. To one wysuwają się i zbliżają maksymalnie do kątów i innych zakamarków wymagających szczególnej uwagi robota. Dzięki temu można spać spokojnie, że w żadnym rogu nie zaczną się kłębić kulki sierści, kurzu czy po prostu większych okruchów.

Gotów stanąć na wysokości zadania

Dreame L50 radzi sobie bez problemu z rozpoznawaniem zabawek, misek dla zwierząt, kablami i dywanami, a co w przypadku wyższych progów? Czy wtedy się poddaje? Biorąc pod uwagę wszystkie zalety tego robota, odpowiedź sama się nasuwa na język – oczywiście, że nie. Robota wyposażono w innowacyjny system pokonywania progów. Koła główne zostały wyposażone w dodatkowy mechanizm, który pozwala na sprawne pokonywanie przeszkód. Dzięki niemu pokona nawet 4-centymetrowe progi.

Dzięki swojej solidnej obudowie, systemowi silnych kół i kamerze, zawsze stanie na wysokości zadania. Do wszystkiego, nawet progów podchodzi inteligentnie. Oceniając sytuację i wykorzystując tyle mocy ile potrzeba, aby bez stwarzania zagrożenia wjechać na progi oddzielające pomieszczenia.

Aplikacja to zaskakująca... Zabawa!

Całą pracę ze spokojem można zrzucić na robota. On perfekcyjnie sam oceni całe otoczenie domu lub mieszkania i świat jego oczami zostanie odwzorowany w wygodnej aplikacji do zarządzania. To właśnie w niej można także skonstruować harmonogram pracy, aby całkowicie zapomnieć nawet o konieczności uruchamiania Dreame L50, jednak jeżeli ktoś poczuje zew przygody, może samodzielnie zaprojektować strefy szczególnego zainteresowania. Wskazując podłoże, dywany, siłę mopowania albo... Skontrolować jak poszło! Aplikacja umożliwia zdalne sterowanie robotem i ujrzenie świata przy pomocy jego kamery! Dzięki temu można ot, wjechać pod łóżko i sprawdzić, czy tam się nie zagubiła ulubiona zabawka pieska lub, czy nie spadły tam słuchawki. Ta sama kamera może także rejestrować interesujące reakcje zwierząt domowych na obecność robota!

Dreame L50 w Polsce. Ceny i dostępność nowego robota sprzątającego

Z nowym robotem w ofercie Dreame życie staje się łatwiejsze i lżejsze od braku obowiązków. Wnosi on do domu porządek, na który wszyscy zasługują, bez konieczności sięgania po tradycyjne narzędzia. Wraz z nim powraca więcej czasu na to, na czym nam zależy najbardziej. Ponadto swoim eleganckim wykończeniem w matowej bieli i skromnym akcentem złota w stacji dokującej, dopasuje się do domu i mieszkania intrygując zaciekawionych gości, a także po prostu ciesząc oko podczas codziennego życia we własnym kącie.

Pozostaje jeszcze pytanie, kiedy właściwie Dreame L50 Pro Ultra, będzie mógł trafić do życia swoich przyszłych użytkowników? I tutaj czeka na wszystkich świetna informacja! Robot sprzątający Dreame jest już dostępny w sugerowanej cenie katalogowej 5099 złotych, ale w ramach świętowania premiery urządzenia w Polsce, została przygotowana specjalna promocja. Od 27 marca, aż do 10 kwietnia będzie można w wybranych sklepach zaoszczędzić 500 złotych na inne przyjemności. W tych punktach będzie obowiązywała specjalna kwota 4599 złotych. W tym samym terminie w ofercie promocyjnej dostępny będzie również najnowszy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania – Dreame H15 Pro.

