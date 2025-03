Klasyczne rolnictwo idzie do lamusa. Nowa metoda podbija pola

Rolnictwo jeszcze nigdy nie było tak wygodne, jak w ostatnich dekadach. Wszystko wskazuje jednak na to, że w przyszłości może wymagać o wiele mniej pracy człowieka, o ile będzie się to robiło z głową.

Rolnictwo od wieków stanowiło fundament ludzkiej cywilizacji. Od czasów pierwszych upraw i hodowli zwierząt, przez rewolucję przemysłową, aż po współczesne metody uprawy, rolnictwo przeszło wiele transformacji. Dziś stoimy u progu kolejnej rewolucji – Smart Farming, czyli inteligentnego rolnictwa, które wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne i komunikacyjne do zwiększenia efektywności, jakości i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie.

Reklama

Smart Farming w dzisiejszym rolnictwie

Smart Farming to nowoczesne podejście do zarządzania gospodarstwami rolnymi, które opiera się na wykorzystaniu technologii takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, drony, robotyka, przetwarzanie obrazu, big data i chmura obliczeniowa. Celem jest zwiększenie wydajności produkcji, obniżenie kosztów, redukcja zużycia zasobów (takich jak woda, nawozy czy pestycydy) oraz poprawa jakości produktów końcowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod rolniczych, które często opierają się na intuicji i doświadczeniu rolników, Smart Farming wprowadza rolnictwo precyzyjne, gdzie każda decyzja jest oparta na danych zbieranych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu rolnicy mogą monitorować stan upraw, gleby, zwierząt hodowlanych oraz warunków atmosferycznych z niezwykłą dokładnością, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych.

Ale sam opis nadal może nam niczego nie mówić, więc przejdźmy do konkretnych technologii i przykładów, w których mogą zostać użyte. Sercem inteligentnego rolnictwa jest IoT. Dzięki sieci połączonych czujników, które monitorują wilgotność gleby, temperaturę, poziom światła czy zdrowie roślin, rolnicy mogą zbierać dane w czasie rzeczywistym. Te informacje są przesyłane do chmury, gdzie są analizowane, aby dostarczyć rekomendacje dotyczące nawadniania, nawożenia czy ochrony roślin.

Takie cacko widziałem na targach CES 2025. Służy do zbierania plonów w zamkniętych sadach

Istotny elementem metody smart farming są również wszelkiego rodzaju drony i roboty. Maszyny wyposażone w kamery multispektralne i termowizyjne są wykorzystywane do monitorowania stanu upraw, mapowania pól, a nawet do precyzyjnego opryskiwania roślin. Z kolei roboty mogą wykonywać prace takie jak siew, pielenie czy zbiór plonów, redukując potrzebę pracy ludzkiej i zwiększając efektywność.

Rosnąca jest również rola sztucznej inteligencji. AI analizuje ogromne ilości danych zebranych z czujników i dronów, aby przewidzieć choroby roślin, optymalizować nawadnianie czy zarządzać hodowlą zwierząt. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na przypuszczeniach.

Nie można ignorować też Big Data i chmur obliczeniowych, gdzie przetwarzane i przechowywane są ogromne ilości danych, co pozwala na tworzenie modeli predykcyjnych, które pomagają w zarządzaniu gospodarstwem. Dzięki temu rolnicy mogą planować działania z wyprzedzeniem, minimalizując ryzyko strat.

Na koniec warto wspomnieć o 5G. Wysokie prędkości przesyłu danych oferowane przez sieć 5G są kluczowe dla Smart Farming. Dzięki temu dane z czujników, dronów i robotów mogą być przesyłane i analizowane niemal w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne do efektywnego zarządzania dużymi obszarami uprawnymi.

Reklama

Korzyści i wyzwania metody Smart Farming

Głównymi założeniami Smart Farming jest:

Zwiększenie wydajności produkcji

Redukcja pracy ludzkiej

Zrównoważony rozwój

Lepsza jakość produktów

Wsparcie dla małych gospodarstw

Mimo ogromnego potencjału, Smart Farming nie jest pozbawiony wyzwań. Wysokie koszty wdrożenia technologii, brak infrastruktury (np. sieci 5G) w niektórych regionach, a także konieczność szkolenia rolników w zakresie nowych technologii to tylko niektóre z barier, które muszą zostać pokonane. Szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie rolnictwo często stanowi główne źródło utrzymania, wdrożenie Smart Farming wymaga wsparcia rządowego i inwestycji w infrastrukturę.

Reklama

Jednak przyszłość rolnictwa zdecydowanie należy do Smart Farming. W obliczu rosnącej populacji świata, która ma osiągnąć 9,8 miliarda ludzi do 2050 roku, oraz zmian klimatycznych, które zagrażają tradycyjnym metodom uprawy, inteligentne rolnictwo staje się niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki połączeniu technologii, danych i zrównoważonych praktyk, Smart Farming może nie tylko zwiększyć produkcję żywności, ale także uczynić rolnictwo bardziej ekologicznym i odpornym na przyszłe wyzwania.

Grafika: sciencedirect.com