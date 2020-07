Nie stać cię na lot w kosmos? Możesz go powąchać…

To nie żart, kosmos pachnie

Tak kosmos ma zapach, mówiło o tym wielu astronautów, dodając, że zapach jest bardzo specyficzny, kojarzący się z palonością pod różnymi postaciami. Oczywiście nikt nie był w stanie powąchać próżni, natomiast zawsze po powrocie ze spaceru kosmicznego śluzę wypełniał zapach będący mieszanką spalonego prochu, przypalonego steku, rumu i… malin. Okazało się, że cząsteczki węglowodorów z próżni osiadały na skafandrach i to właśnie ich mieszanka powodowała powstanie tego dziwnego miksu zapachów.

Naukowcy z NASA zdecydowali, że spróbują odtworzyć go w warunkach laboratoryjnych, a następnie wystawiać na jego działanie ludzi przygotowujących się do lotów kosmicznych. Miało to ułatwić ich adaptację do tak innych niż na ziemi warunków.

Chemikiem odpowiedzialnym za tę kompozycję był Steven Pears, któremu udało się ją skomponować, bazując właśnie na relacjach astronautów. Sam autor ocenił go jako mieszankę ozonu, gorącego metalu i smażonego steku. Nie mówcie, że nie jesteście ciekawi…

Tajne przez poufne

Oczywiście projekt i sama kompozycja długi czas pozostawała tajna, ale firmie Eau de Space udało się dotrzeć do receptury i na jej bazie stworzyć perfumy o tym zapachu. Jak napisano w opisie kampanii, wszystko dzięki „determinacji, męstwu, dużej dozie szczęścia i wiadomościom otrzymanym na podstawie Ustawy o Wolności Informacji”. Cóż, nie jest to może tak spektakularny „kosmiczny” pomysł, jak konkurs na bezgrawitacyjną ubikację dla NASA, ale oryginalności też mu odmówić nie można.

Dziś firma chce wypromować go przy pomocy Kickstartera, jednocześnie wspierając nietypowe metody nauczania przedmiotów ścisłych. Jeśli wpłacimy 15 dolarów, butelka z zapachem kosmosu trafi do… szkół uczących w systemie K-12 STEM. Jeśli wpłacicie 29 dolarów, jedna butelka trafi do was, druga do studentów. Gdy produkt trafi do normalnej dystrybucji, będzie kosztować 49 dolarów.

