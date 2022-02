Nie chcemy żyć w strachu? NATO powinno położyć rękę przy atomowym guziku

Patrząc na rozwój konfliktu na Ukrainie, z ostrzałem budynków cywilnych, skalą operacji widać, że Putin przekroczył „cienką, czerwoną linię” za którą wiadomo już, że to terrorysta gotowy posunąć się tak daleko, że o dalszych rozmowach i stabilizacji nie powinno być już mowy. Już w swoich wystąpieniach przed inwazją posunął się do grożenia użyciem broni atomowej, a teraz postawił te siły w stan gotowości. Przy pomocy konfliktu na Ukrainie wprowadzony na salony zostaje dawno niewidziany szantaż atomowy, jako zabezpieczenie dla kolejnych napaści i gwałtów.

Na to nie można się zgodzić. Jeśli to nastąpi, za jakiś czas Rosja pokusi się o kolejne „misje pokojowe”, Rosja oficjalnie stała się państwem bandyckim. Moim zdaniem jedyną racjonalną drogą, jest pokazać Putinowi, że jesteśmy gotowi przyjąć jego grę. Chciałbym zobaczyć Bidena odpowiadającego Putinowi w orędziu, że każde użycie broni atomowej na Ukrainie zakończy się symetryczną odpowiedzią, a taktyczną i strategiczną broń atomową stawiamy w stan gotowości.

To zmusi Putina do odsłonięcia się tak przed NATO, jak i swoim zapleczem. Sytuacja dojrzała do powiedzenia twardego stop. Trzeba liczyć na to, że jeśli Włodzimierz Putin rzeczywiście oszalał, a nie blefuje, jego otoczenie po prostu go zabije. W historii ZSRR takie rzeczy już miały miejsce, a miny generałów obecnych przy ogłaszaniu decyzji o broni atomowej nie wyrażały optymizmu.

Czy w wyniku takiego postawienia sprawy zegar zagłady nie przesunąłby się kilka sekund w kierunku 12-tej? Z pewnością tak, ale jeśliby się nie zatrzymał, to znaczy że ludzkość nie zasługuje na swoją piękną niebieską planetę i piszę to jako ojciec czwórki dzieci. Wojna rosyjsko-ukraińska jest tak naprawdę wojną o dalszy kształt i Europy i Świata.

Czy jest szansa, że takie scenariusze są rozpatrywane? Jeszcze wczoraj, kiedy zacząłem pisać ten ciężki artykuł powiedziałbym, że nie. Teraz to jednak Putin przyniósł tę walizkę do stołu. I NATO, i my jako społeczeństwo musimy odpowiedzieć, inaczej czekają nas dekady strachu i kolejnego oddawania pola przed psychopatą z atomowym neseserem, upewniającym się coraz mocniej, że nikt nie powie „sprawdzam”.

Właśnie pojawiła się informacja, że ogłoszono DEFCON 3.