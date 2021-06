Nie, bohaterka postapokaliptycznej gry nie musi wyglądać jak top modelka

Jeśli nie graliście, to na pewno przynajmniej słyszeliście o grze Horizon: Zero Dawn. To świetna produkcja, która najpierw debiutowała na PlayStation 4, później trafiła na komputery PC. Główną bohaterką jest tu rudowłosa, zadziorna i bardzo ciekawa postać- Aloy. Dobrze napisana, zaprojektowana i poprowadzona przez całą przygodę, na pewno zostanie zapamiętana przez graczy. I powróci w kontynuacji, której materiał promocyjny pojawił się kilka dni temu w sieci. Horizon Forbidden West prezentuje się kapitalnie i wygląd na to, że PlayStation 5 dostanie niedługo next-gena pełną gębą.

„Gruba i męska”

Internet potrafi być okropnym miejscem, gdzie obrywa się każdemu i w dodatku za wszystko. Sieciowi napinacze uwielbiają krytykować, a wygląd jest jednym ze sztandarowych punktów w tego typu komentarzach. O ile jednak w serwisach plotkarskich nikogo już to nie dziwi, to w komentarzach pod filmami czy zdjęciami z gry wygląda dość absurdalnie. Kiedy oglądałem zwiastun z nowego Horizon, ostatnie o czym pomyślałem to wygląd głównej bohaterki. Powiem więcej – niespecjalnie zwróciłem na niego uwagę, skupiając się na wszystkim innym, co dzieje się na ekranie. Na nowych umiejętnościach, rozmachu projektów otoczenia, animacji postaci, dynamice walki. Jak się jednak okazuje, musiała znaleźć się jakaś mała grupa graczy, którzy stwierdzili, że odświeżona wizualnie bohaterka wygląda „za grubo” i „zbyt męsko”. Opadły mi ręce. Czy jestem jednak zaskoczony? Niezbyt.

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego debiutująca w 1996 roku Lara Croft miała bardzo krótkie szorty i absurdalnie duży biust? Z punktu widzenia funkcjonalności nie miało to żadnego sensu, ale jednak to właśnie tak Crystal Dynamics zaprojektowało swoją postać. I w dużej mierze właśnie dlatego Lara tak szybko stała się ikoniczną postacią, a cosplayerki na targach wręcz kipiały erotyzmem trzymając w dłoniach plastikowe pistolety. Twórcy zrobili to w pełni świadomie zdając sobie sprawę do kogo przede wszystkim kierowane są ich gry. Zabrzmi to bardzo stereotypowo, ale czy aby nie do chłopców w nastoletnim wieku? Wiecie, takich, którzy mierzą się właśnie z burzą hormonów. A potem był film z Angeliną Jolie, gdzie twórcy nie tyle nie starali się to zmienić, co napompowali ten obrazek jeszcze bardziej. Poprawcie mnie, ale takie skórzane paski do podtrzymywania kabury to chyba jednak trochę obcierają gołe udo podczas ruchu?