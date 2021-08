Coraz więcej informacji o PlayStation VR 2. Będzie rewolucja?

To, że powstaje druga generacja gogli PlayStation VR jest pewne, bo i samo Sony pokazało przecież kontrolery. Wygląda na to, że właśnie wyciekło więcej szczegółów.

Informacje pochodzą podobno ze spotkania zorganizowanego przez Sony 3 sierpnia. Druga generacja gogli PlayStation VR miałaby korzystać z ekranów OLED z HDR. Gracz widziałby dzięki nim obraz w rozdzielczości 2000 na 2040 pikseli na oko, co w sumie dawałoby rozdzielczość 4K. Do tego zamiast 100 stopni pola widzenia z pierwszej generacji, otrzymalibyśmy wzrost tej wartości do 110 stopni.

Nowy headset będzie prawdopodobnie korzystał z technologii skalowania rozdzielczości, co przyda się do odciążania podzespołów i ograniczania pełnego liczenia geometrii i tekstur tylko do obiektów znajdujących się w pobliżu. Jeśli faktycznie tak będzie, może się to przełożyć na znaczne usprawnienie wydajności PlayStation 5 w VR, co oczywiście będzie oznaczać ładniejsze i bardziej dopracowane gry.

Kontrolery do gogli PSVR2 będą natomiast zawierać czujniki, które odczytają zarówno dotyk dłoni, jak i lokalizację poszczególnych palców. Mówi się również o tym, że system miałby potrafić określić odległość palców od kontrolera, a ja jestem bardzo ciekawy jak zostanie to wykorzystane w grach.

Gry tylko na VR czy może hybrydy?

Sony ujawniło też podobno swoją politykę wydawniczą dotyczącą gier na nowe PlayStation VR. Wygląda na to, że japoński koncern chce skupić się na produkcjach-hybrydach, oferujących zabawę zarówno na zwykłym ekranie, jak i goglach wirtualnej rzeczywistości - wystarczy tu wskazać jeden fajny przykład, czyli Resident Evil 7 Biohazard. Gra była świetna w obu wydaniach i to w tej chwili jeden z najmocniejszych tytułów na pierwsze PSVR. Wszystko zależy oczywiście od zaangażowania twórców, bo wepchniętego na siłę prostego trybu wirtualnej rzeczywistości raczej nikt nie chce. Nie wiemy na tę chwilę natomiast czy gry z PSVR będzie można uruchamiać na PSVR2, ale ciężko mi uwierzyć, żeby drugą wersją gogli Sony całkowicie pogrzebało katalog gier z jedynki.

Kiedy możemy spodziewać się gogli PlayStation VR 2? Najwcześniej pod koniec 2022 roku.

źródło