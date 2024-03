Nie będzie nowego sezonu "Downton Abbey". Aktorka zdradza co przygotowują w zamian

Jeżeli liczyliście że plotki o 7. sezonie "Downton Abbey" okażą się prawdą, to mam dla was smutną wiadomość. Na otarcie łez jednak dodam, że twórcy przygotowują dla nas inną niespodziankę.

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja sugerująca, jakoby twórcy serialu "Downton Abbey" w tajemnicy przed światem zabrali się za tworzenie nowego sezonu. Sytuacja robiła się dość napięta, internet wrzał od plotek, ale możecie już wypuścić powietrze. Nie będzie nowego sezonu. Na wielkie zakończenie tej przygody twórcy przygotowują coś nowego, co... nie powinno być dla nas specjalnym zaskoczeniem.

Twórcy "Downton Abbey" nie zaszczycą nas 7. sezonem serialu. Zamiast tego przygotowują inną niespodziankę

Wielu widzów po tych plotkach narobiło sobie nadziei, że jeszcze w tym roku na ekranach telewizorów będą mogli oglądać nowe, serialowe, przygody kultowych już bohaterów. Stety lub nie — na tę chwilę twórcy pozostają niezłomni w kwestii swoich obietnic. I tak jak powiedzieli kilka lat temu, szósty sezon "Downton Abbey" będzie ostatnim.

Zamiast tego jednak serwują nam kolejne filmy. Teraz wcielająca się w postać Maud Bagshaw aktorka Imelda Staunton zdradziła nad czym trwają prace. A te mają być w całości poświęcone... nowemu, finałowemu, filmowi.

Aktorka nie robiła z tego żadnej wielkiej tajemnicy, a bez ogródek powiedziała co się będzie działo. Wywołało to dość sporą konsternację — bowiem projekt nowego Downton Abbey jest trzymany w ogromnej tajemnicy, dlatego nawet prowadząca wyraziła swoje zaniepokojenie. Powiedziała że ma nadzieję, że Staunton nie będzie miała problemów z racji upublicznienia tej informacji, ale ta dość chłodno odpowiedziała, że jej to nie interesuje.