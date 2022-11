Gdzie obejrzeć Mundial 2022 w telewizji?

Prawa do transmisji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku z Kataru wykupiła Telewizja Polska. Transmisje ze spotkań oraz dodatkowe materiały będą emitowane na kanałach TVP1, TVP2 oraz TVP Sport. Na obsługujących rozdzielczość 4K UHD dekoderach będzie też można obejrzeć spotkania z mundialu na kanale TVP 4K w ultrawysokiej rozdzielczości. Mecze Polaków będą transmitowane na TVP 1 oraz w TVP Sport. Dokładna rozpiska i harmonogram turnieju znajduje się na końcu wpisu.

Mundial 2022 online. Gdzie obejrzeć w Internecie?

Telewizja Polska ponownie uruchomi transmisje online w swoim internetowym serwisie. Na komputerach mecze będzie można oglądać na stronie sport.tvp.pl, a na urządzeniach mobilnych należy zainstalować aplikację TVP Sport z App Store lub Google Play. TVP Sport jest dostępne na telewizorach smart TV z Android TV (Sony, Philips, Tizen (Samsung) oraz webOS (LG).

Mundial w 4K - gdzie można obejrzeć?

Na czas Mundialu 2022 Telewizja Polska uruchamia kanał TVP 4K, na którym emitowane będą mecze z Mistrzostw Świata z polskim komentarzem w rozdzielczości 4K. TVP 4K będzie dostępny na Platformie CANAL+, ale z wyłączeniem serwisu CANAL+ online. Mimo, iż platforma online wspiera rozdzielczość 4K, to jak na razie nie podano informacji, by TVP 4K miało zawitać do internetowej wersji CANAL+. Klienci CANAL+ będą mogli oglądać kanał TVP 4K na dekoderach 4K i modułach CAM 4K. TVP 4K trafi też do oferty operatorów Toya (także w najniższym abonamencie),Vectra i Multimedia Polska (dla użytkowników sieci kablowych. Rozmowy na temat dodania kanału TVP 4K do oferty UPC Polska, Polsat Box oraz Netia trwają - donoszą Wirtualne Media.

Mecze Polaków na Mundiale - kiedy i gdzie oglądać?

Wtorek 22 listopada 2022 - 17:00, POLSKA – MEKSYK (TVP1, TVP Sport)

Sobota 26 listopada 2022 - 14:00, POLSKA – Arabia Saudyjska (TVP1, TVP Sport)

Środa 30 listopada 2022 - 20:00, POLSKA – ARGENTYNA (TVP1, transmisja łączona w TVP Sport)

Terminarz Mundial 2022. Rozpiska transmisji w TVP