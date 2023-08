Prawie 20 filmów zniknie za chwilę Netflixa. Zobacz, które trzeba obejrzeć!

Mimo, że Netflix w dużej mierze stawia na rozbudowę swojej oferty o tytuły oryginalne, których nie zobaczymy nigdzie indziej, to jednak w katalogu regularnie pojawiają się nowe produkcje na licencji. Obecnie jest ich tam naprawdę sporo, ale bazując na popularności poszczególnych filmów, a także kosztach ich obecności w ofercie, platforma musi decydować się na rotowanie nimi.

Netflix co obejrzeć? Filmy usuwane w sierpniu 2023

Na całe szczęście Netflix regularnie uprzedza o usunięciu konkretnych filmów z usługi z niemałym wyprzedzeniem i nie inaczej jest w przypadku sierpnia 2023. Do końca wakacji Netflix usunie z oferty 19 filmów, wśród których nie brakuje znanych i wysoko ocenianych tytułów. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to Wasza ostatnia szansa na obejrzenie ich w ramach posiadanego abonamentu.

Już w połowie miesiąca znikną trzy części "Pitch Perfect" i "Van Helsing", a także "Straight Outta Compton" oraz "Jumanji". Ten ostatni to jednak nie ta najnowsza wersja z Dwightem Johnsonem, lecz klasyka z Robinem Williamsem. Wielka szkoda, że sukcesu tego filmu nie udało się w żaden sposób przekuć w udany sequel czy remake. Z drugiej strony do "Jumanji" z 1995 roku możemy wracać kiedy tylko chcemy, ale jeszcze przed 14 sierpnia. A skoro mowa o klasykach, to dzień później Netflix skasuje trylogię "Powrotu do przyszłości", a że wciąż mamy wakacje i niektórzy młodsi widzowie dysponują większą ilością wolnego czasu, to może to być dobry moment, by zapoznać się z jednym z najważniejszych tytułów w historii kina.

Dla widzów o mocnych nerwach godnymi polecenia będą dwie odsłony "Nocy oczyszczenia", które opowiadają o wyjątkowym okresie w ciągu roku, gdy wszystkie zbrodnie są bezkarne. Po drugiej stronie gatunkowego bieguna znajdują się trzy części "Kac Vegas", które pożegnamy pod koniec sierpnia.

Filmy kasowane z Netflix - pełna lista

Z końcem miesiąca usunięta będzie większość filmów z listy, a wśród nich są bardzo sympatyczny "Praktykant" z Robertem DeNiro i Anne Hathaway, niezły film sci-fi "Pasażerowie" bazujący na oryginalnym scenariuszu zamiast adaptacji książki, opowiadania czy komiksu, a także "Księgowy" z Benem Affleckiem. W kinach niezbyt dobrze radzi sobie "Mission: Impossible Dead Reckoning Part One" Toma Cruise'a, ale z sympatii do aktora będziecie mogli zobaczyć "Vanilla Sky" jeszcze do końca sierpnia.

Wśród mniej znanych i popularnych filmów warto polecić "Rekiny wojny" z Jonah Hillem i Milesem Tellerem w rolach głównych. Film skupia się na dwóch chłopakach starających się zarobić w przemyśle zbrojeniowym. Reżyserowął Todd Philips, tak ten od "Jokera", a całość powstała na podstawie artykułu Guy'a Lawsona pt. "Arms and the Dudes" z magazynu "Rolling Stone", który szczegółowo opisał ich działania.

