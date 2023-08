Najważniejsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale

Jakie nowe filmy i seriale pojawią się w tym tygodniu? Przed nami m. in. "Misja Stone" z Gal Gadot na Netflix, 3. sezon "Zbrodni po sąsiedzku" i 7. sezon "Billions" na HBO Max. Co jeszcze?

Reality

Kobieta, która wcześniej pracowała jako ekspertka w amerykańskiej agencji wywiadu, została skazana na wyjątkowo długi okres więzienia za nielegalne ujawnienie tajnych rządowych informacji na temat rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Dokonano jej za pomocą poczty elektronicznej i to właśnie tę korespondencję przekazała mediom. W roli głównej zdobywająca uznanie i popularność Sidney Sweeney znana z "Euforii" oraz 1. sezonu "Białego Lotosu". Za scenariusz odpowiadają Tina Satter i James Paul Dallas, zaś za kamerą stanęła samodzielnie Tina Satter.

W kinach od 11 sierpnia. Pokaz specjalny w kinach Multikino 17 sierpnia.

Zabić ból

Historia opowiadana o dramatycznych wydarzeniach związanych z epidemią opioidową w USA z perspektywy trzech grup osób: sprawców, czyli osób odpowiedzialnych za rozprzestrzenienie i nielegalne dystrybucje opioidów, ofiar, które padają ofiarą uzależnienia od tych silnie uzależniających substancji oraz prawniczki, która pragnie odkryć prawdę za tym kryjącą się tragedią. To ona staje w obronie ofiar i próbuje przeciwstawić się potężnym korporacjom farmaceutycznym, które próbują ukryć swoją rolę w tym tragicznym zdarzeniu. W obsadzie m. in. Matthew Broderick, West Duchovny, Uzo Aduba i Taylor Kitsch.

Premiera 10 sierpnia na Netflix.

Misja Stone

Wydaje się, że Rachel Stone jest niedoświadczonym technikiem pracującym w specjalnej jednostce MI6, która jest kierowana przez głównego agenta Parkera. Rachel przeszkolono, aby stać się doskonałą profesjonalistką - agentką, która realizuje misje, polega na konkretach i nikomu nie ufa. Kiedy standardowa misja zostaje zakłócona przez tajemniczą hakerkę o imieniu Keya Dhawan, Rachel musi zmierzyć się z wyzwaniem, łącząc swoje dwie tożsamości - technika i szpiega - w niebezpiecznym konflikcie. Jej zespół z MI6 nie wie, że Rachel faktycznie jest członkiem tajnej organizacji o nazwie Charter, która działa na rzecz pokoju. W roli głównej Gal Gadot, a w obsadzie znaleźli się też Jamie Dornan, Matthias Schweighöfer, Alia Bhatt, Jing Lusi, Sophie Okonedo i Paul Ready. Scenariusz napisali Greg Rucka i Allison Schroeder, a reżyserował Tom Harper.

Premiera 11 sierpnia na Netflix.

Zbrodnie po sąsiedzku 3. sezon

Akcja "Zbrodni po sąsiedzku" rozgrywa się w apartamentowcu Arconia w Nowym Jorku. Pewnego dnia bohaterowie odkrywają ciało jednego z mieszkańców, co stawia przed wyzwaniem trzech sąsiadów - Charlesa, Olivera i Mabel. Do tej pory nie mieli ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale teraz odkrywają, że dzieli ich pasja do podcastów true crime oraz zamiłowanie do rozwiązywania zagadek. W trzecim sezonie produkcji, akcja przenosi widzów prosto na Broadway, gdzie Oliver wystawia swoją sztukę teatralną. Jednak sukces produkcji staje pod znakiem zapytania z powodu kolejnej tajemniczej zbrodni. Podczas jednego ze spektakli na scenie ginie jeden z głównych aktorów. Do swoich ról powracają Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, a do obsady dołącza Meryl Streep.

Premiera 8 sierpnia na Disney+.

Billions 7. sezon

Wszystkie wcześniejsze sojusze ulegają odwróceniu, a stare rany stają się narzędziem do walki. Lojalność zostaje wystawiona na ciężką próbę, a zdrada przybiera niezwykle dramatyczne wymiary. Długoletni wrogowie zaczynają współpracować jako podejrzliwi sojusznicy. Tymczasem, na Wall Street i na całym świecie, stawki stają się coraz wyższe, a znany inwestor Bobby Axelrod powraca do gry. Damian Lewis przez pięć sezonów wcielał się w jedną z głównych postaci serialu "Billions", lecz musiał opuścić obsadę ze względu na tragiczną śmierć swojej żony . Teraz powraca na połowę siódmego sezonu.

Premiera 11 sierpnia na HBO Max.