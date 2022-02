Bohaterami tego niewyobrażalnego przekrętu są Dutch Ilya Lichtenstein oraz Heather Morgan - para, która została aresztowana na początku tego tygodnia za rzekomy spisek mający na celu pranie - uwaga - 119 754 bitcoinów, co daje ponad 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Całkiem imponująca sumka.

Cała sytuacja ma być powiązana z hackiem na Bitfinex z 2016 roku, giełdę kryptowalut założoną w 2012 roku w Hongkongu. Pieniądze klientów zostały skradzione z tej giełdy w kilku przypadkach, a Bitfinex nie był w stanie zapewnić im normalnych relacji bankowych. Jak się okazuje - poznaliśmy “winnych”.

Jak ogłosił gigant streamingu - “Netflix zamówił serial dokumentalny o rzekomym planie pary małżeńskiej polegającym na praniu skradzionej kryptowaluty o wartości miliardów dolarów”. Jest to największa sprawa o przestępstwo finansowe w historii.

Dutch Ilya Lichtenstein oraz Heather Morgan - para oskarżona o przekręt na blisko 5 miliardów dolarów

Zapewne serial będzie utrzymany w negatywnej formie, która ukaże kryptowaluty i blockchain od bardzo złej i niebezpiecznej strony, co jest ostatnio dość częstą narracją. Amerykańska firma nakreśla sytuację w następujący sposób: "Kiedy wartość skradzionego Bitcoina wzrosła z 71 milionów dolarów do prawie 5 miliardów dolarów, para rzekomo próbowała pozbyć się swoich cyfrowych pieniędzy, tworząc fałszywe tożsamości i konta internetowe oraz kupując fizyczne złoto, NFT i nie tylko – cały czas śledczy starali się śledzić ruch pieniędzy w blockchainie."

Za reżyserię serialu dokumentalnego odpowiedzialny będzie Chris Smith, który ma już pewne doświadczenie w podobnych produkcjach. Mężczyzna jest odpowiedzialny między innymi za FYRE: The Greatest Party That Never Happened, a także był producentem wykonawczym przy Królu tygrysów.

Netflix nie ujawnił jeszcze daty premiery serialu dokumentalnego o największym przekręcie finansowym w historii. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak cierpliwie czekać.