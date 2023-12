Netflix nowości styczeń 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

Co w pierwszym miesiącu 2024 roku pojawi się na Netfliksie? Poznajcie pełną rozpiskę nowości!

Netflix wchodzi w 2024 rok z buta

Jak dziś poinformowała platforma z wielkim, czerwonym N w logo, karnawał styczniowych nowości uświetni Sofia Vergara w nowej serii współtwórców Narcos i Narcos Mexico inspirowanej historią Griseldy — narkotykowej baronki, której bał się sam Pablo Escobar. Dreszczu emocji dostarczy również Borys Szyc wcielający się w rolę detektywa w serialu Forst. Razem z bohaterami Skoku w przestworzach będziemy świadkami zaplanowanej akcji szajki złodziejskiej, a w filmie Śnieżne Bractwo cofniemy się do 1972 roku, aby poznać historię pasażerów urugwajskiego samolotu, który rozbił się w samym sercu Andów. Fani reality show będą mogli poznać losy nowych uczestników programu Miłość jest ślepa: Szwecja. Początek roku to również czas powrotu serialu, który podbił serca fanów tenisa — Break Point w drugim sezonie potowarzyszy znanym sportowcom w ich drodze po zwycięstwo.

Źródło: Depositphotos

Wyjątkowe seriale na Netflix w styczniu 2024

W styczniu na Netflix pojawi się przede wszystkim wspomniana już Griselda — miniserial inspirowany historią Griseldy Blanco – inteligentnej i ambitnej kolumbijskiej bizneswoman, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w dziejach. Do tego premierę będzie miał serial Już mnie nie oszukasz, który przedstawia historię byłej żołnierki o imieniu Maya, która gdy zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.

Do tego pojawi się serial Bracia Sun, który Netflix zajawia w następujący sposób: Kiedy tajemniczy wróg atakuje jego rodzinę, członek tajpejskiej triady udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją upartą matkę i beztroskiego młodszego brata. Wisienką na torcie jest Forst — kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej.

Źródło: Depositphotos

Wyjątkowe filmy na Netflix na początku 2024

Jeśli chodzi o filmy, to w styczniu na Netfliksie pojawi się między innymi Skok w przestworzach — doświadczony złodziej dzieł sztuki i jego doborowa ekipa planują szokujący skok — chcą ukraść pół miliarda dolarów w złocie z lecącego samolotu. 60 minut to kolejny interesujący film, który Netflix zapowiada następująco: Desperacko próbując zdążyć na urodziny córki — i utrzymać prawa do opieki nad nią — zawodnik MMA nie stawia się na walkę, przysparzając sobie wrogów.

Podobać może się również film WIL, który przedstawia historię dwóch młodych policjantów stojących nad wyborem współpracy lub działania w ruchu oporu, przemierzając okupowaną przez nazistów Antwerpię podczas II wojny światowej. Warto również wyróżnić film Śnieżne Bractwo, który zabiera nas do 1972 roku, gdzie urugwajski samolot rozbił się w samym sercu Andów. Ocalali mogli liczyć tylko na siebie i swoich towarzyszy. Za reżyserię odpowiada J.A. Bayony.

Źródło: Depositphotos

Pełna lista nowości Netflix — styczeń 2024

FILMY I SERIALE NETFLIX Kübra WKRÓTCE NA NETFLIX Delicious in Dungeon WKRÓTCE NA NETFLIX The Kitchen WKRÓTCE NA NETFLIX Dusty Slay: Workin' Man WKRÓTCE NA NETFLIX Już mnie nie oszukasz 1/1/2024 Jesteś tym, co jesz: Bliźniaczy eksperyment 1/1/2024 Kryptoprzekręt 1/1/2024 Bracia Sun 1/4/2024 Śnieżne Bractwo 1/4/2024 Potwór z Gyeongseongu: Część 2 1/5/2024 W żałobie w drogę 1/5/2024 Zaufanie: Gra chciwości 1/10/2024 Break Point: Sezon 2 1/10/2024 Chłopiec pochłania wszechświat 1/10/2024 Champion 1/11/2024 Sonic Prime: Sezon 3 1/11/2024 Forst 1/11/2024 Skok w przestworzach 1/12/2024 Miłość jest ślepa: Szwecja 1/12/2024

1/19/2024

1/26/2024

1/28/2024 maboroshi 1/15/2024 End of the Line 1/17/2024 Rachid Badouri: Les fleurs du tapis 1/18/2024 Miłość w spektrum: Sezon 2 1/19/2024 60 minut 1/19/2024 Mi soledad tiene alas 1/19/2024 Uwieść króla 1/20/2024 Nie całkiem narwal: Sezon 2 1/22/2024 Jacqueline Novak: Get on Your Knees Standup Special 1/23/2024 Porady różowej brygady: Sezon 8 1/24/2024 Puchar Sześciu Narodów z bliska 1/24/2024 Griselda 1/25/2024 Masters of the Universe: Revolution 1/25/2024 Potężny mały Bheem w przedszkolu 1/29/2024 Jack Whitehall: Settle Down 1/30/2024 Baby Bandito 1/31/2024 WIL 1/31/2024 Jak Aleksander Wielki został bogiem 1/31/2024 The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Część 1 1/31/2024

TYTUŁY NA LICENCJI Viki Gabor 1/2/2024 1/2/2024 Love me or leave me. Kochaj albo rzuć 1/2/2024 Man On The Run 1/5/2024 Umma 1/10/2024 Liczba doskonała 1/11/2024 Rodzinka rządzi 1/17/2024 The Real World: Season 16 1/20/2024 Halloween zabija 1/24/2024 Kolacja 1/24/2024 Studio 666 1/25/2024

Źródło: Netflix

Stock Image from Depositphotos