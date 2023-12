Netflix skasował dziesiątki seriali. Zobacz czego już nie obejrzymy!

1899

Nowy serial od twórców "Dark" nie stał się tak dużym hitem, jak poprzedni projekt, ale miał grono wiernych fanów, którzy liczyli na kontynuację. Netflix niespodziewanie ogłosił jednak, że nowe odcinki nie powstaną, więc historia nie zostanie opowiedziana do końca.

Singiel w Nowym Jorku

Serial z Neilem Patrickiem Harrisem mógł być ciekawą propozycją dla fanów aktora, którego pamiętamy z "Jak poznałem waszą matkę", ale Netflix zakończył produkcję po 1. sezonie. Dobra wiadomość jest taka, że istnieje spora szansa na to, by nowe odcinki powstały dla kogoś innego - według zapowiedzi za serial odpowiadać będzie Showtime.

Cobra Kai

Przejęty od YouTube'a serial stał się jednym z największych hitów Netfliksa, ale nadszedł czas domknąć tę historię. To i tak coś niebywałego, że serial o postaciach z filmu sprzed 30 lat, Danielu LaRusso i Johnnym Lawrence'u z "Karate Kid", zdołał się przebić i reprezentować tak dobry poziom.

Ty

Jeśli należycie do grona wiernych fanów tego serialu, to zmartwię Was informacją, że 5. sezon będzie ostatnim. Niektórzy widzowie już wcześniej wskazywali na fakt, że fabuła produkcji nie miała już tego czegoś od pewnego czasu, dlatego twórcy chcą zejść ze sceny w całkiem niezłym momencie.

Cień i kość

Jedno z największych rozczarowań tego roku, ponieważ "Cień i kość" należał do grona najlepiej zapowiadających się seriali w swoim gatunku i nie tylko od Netfliksa. Skąd decyzja o skasowaniu tak dobrej produkcji? Według źródeł Variety, wynikało to z konsekwencji strajku scenarzystów i aktorów.

Glamorous

Podobnie jak w przypadku kilku innych projektów, efektem strajku scenarzystów i aktorów było anulowanie serialu z Kim Cattrall. Drugim czynnikiem decydującym mogły być niewystarczające liczby, gdyż serial nie osiągnął spodziewanej oglądalności.

Nowy Eden

Pomimo osiągnięcia wyniku 140 340 000 obejrzanych godzin, najwyraźniej statystyki nie były wystarczająco dobre, by Netflix kontynuował produkcję serialu. Jeśli czekaliście na 3. sezon "Nowego Edenu", to niestety nie powstanie.

Sex Education

Kolejne sezony serialu prawdopodobnie oglądałyby się równie dobrze, co wcześniejsze, ale tym razem do wspólnej decyzji doszli twórcy i obsada. Duża część aktorów zaczęła dostawać nowe, rozwijające ich kariery propozycje ról, zaś twórcy uznali, że jest to właściwy moment, by domknąć serial po 4. sezonie.

Lockwood i spółka

Chyba nikt nie spodziewał się, że ten serial będzie cieszyć się tak dobrym odbiorem wśród widzów i krytyków, ale ponownie zderzamy się z brutalną rzeczywistością rynku. Netflix anulował serial po 1. sezonie ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki oglądalności.

Pani dziekan

Sandra Oh nie doczekała się telefonu z prośbą o zagranie Dr. Ji-Yoon Kim w nowych odcinkach serialu, więc było jasne, że produkcja Netfliksa nie dostanie 2. sezonu. Recenzje serialu były bardzo przychylne, ale serial zaledwie przez tydzień był w TOP 10 Netfliksa, a później zniknął. Platforma nie potwierdziła skasowania, ale w takiej sytuacji nie jest to chyba nawet potrzebne.

Młody Wallander

Bazujący na serialu z 2008 prequel wydawał się być jednym z mocniejszych punktów w ofercie kryminałów Netfliksa, ale po 2 sezonach "Młody Wallander" został anulowany przez platformę.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Netflix nie przedłużył wielu seriali, a oprócz powyższych produkcji na liście tych, które nie dostaną kolejnych sezonów znalazły się: Farzar, Kapitan Fall, Agent Elvis, Na szczyt: Serial, Zakochani raz po raz, W celi, Snowflake Mountain, Korporacja Konspiracja, Wellmania, Big Mouth i Firefly Lane.

Źródła: Gamespot, What'sonnetflix, Variety.