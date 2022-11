Te filmy znikną zaraz z Netfliksa. Ostatnia szansa na seans!

Rotacja tytułów w katalogu Netfliksa to norma. Regularnie dodawane i usuwane są poszczególne filmy oraz seriale, ale przez długi czas platforma nie udostępniała oficjalnej listy tych, z którymi przyjdzie nam się pożegnać. Wtedy, takie strony jak Upflix.pl polegały na wewnętrznych oznaczeniach, do których udało im się dotrzeć, dzięki czemu dzielono się z nami listą produkcji, które mogą wkrótce zostać usunięte z oferty giganta. Obecnie co miesiąc otrzymujemy oficjalną listę tytułów, których licencje najwyraźniej nie zostały przedłużone na kolejne tygodnie lub miesiące, ale mamy też pewność co do tego, w jakiej kolejności niektóre filmy i seriale oglądać, by nie zostały usunięte zanim uda nam się je zobaczyć.

Filmy i seriale znikają z Netfliksa - najciekawsze tytuły do obejrzenia

I tym razem niektórzy będą naprawdę niezadowoleni z planów usunięcia jednego z filmów, a ja należę do tej grupy, bo w tej sytuacji Netflix nas nie zachwyci. Planuje bowiem usunąć świąteczny hit Warnera "W krzywym zwierciadle. Witaj Święty Mikołaju" już 1 grudnia, czyli prawie miesiąc przed Bożym Narodzeniem. Być może tytuł pojawi się w innej ofercie, ale dlaczego serwis nie zdołał wydłużyć licencji na te kilka tygodni więcej? Dla wielu osób to jeden z najlepszych/ulubionych/najmilej wspominanych filmów w okresie świątecznym i utrata takiego tytułu to wielka strata dla widzów.

To jednak tylko jeden z wielu wartych uwagi filmów i seriali, bo bardzo niemiła niespodzianka czeka wszystkich fanów "Merlina". Serial, który przywrócił trochę blasku produkcjom fantastycznym cieszył się pewną popularnością nawet teraz, ale najwyraźniej zbyt małą, by platforma zdecydowała się na dłuższe utrzymywanie jej w bibliotece. Ponadto wartymi uwagi na pewno są "Dług" oraz klasyki typu "Raportu Pelikana" i "Kodu Merkury". Dla widzów z każdej grupy wiekowej dobrym pomysłem na seans będzie też "Spider-Man: Uniwersum", który pod względem wizualnym, dźwiękowym i fabularnym to rozrywka najwyższych lotów.

Netflix pozbędzie się też niestety "Hotel Transylwania" oraz "Emotki. Film", które dla młodszej części widzów mogły być fajnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Jeśli nie oglądaliście jeszcze "Baywatch. Słoneczny patrol", a nie macie pomysłu na niecałe 2 godziny relaksu, to nowa wersja istnej klasyki może nie dorówna kultowemu serialowi i nie zapadnie Wam w pamięć, ale gdy dziś natknąłem się na ten tytuł w zestawieniu, to bardzo miło wspominam ten bezmyślny seans dla czystej rozrywki. Jeżeli tego potrzebujecie, to The Rock i spółka bedą w sam raz.

Filmy usuwane z Netfliksa w grudniu 2022