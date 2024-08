W świecie kinematografii istnieją filmy i seriale, w których właściwe dekoracje, kostiumy, rekwizyty i scenografia są niezwykle ważne. Dzięki nim widz może zostać przeniesiony w czasie do mniej lub bardziej odległej przyszłości, a może nawet do innego świata. Tego typu produkcje często nazywamy serialami kostiumowymi, gdyż właściwa stylizacja aktorów i scen pochłania sporą część budżetu oraz wymaga wiele pracy.

Najczęściej do tej kategorii trafiają seriale historyczne. Trudno byłoby przedstawić czasy Starożytnego Rzymu bez aktorów w togach, a średniowiecznych rycerzy bez lśniących zbroi i mieczy. Jest to również zabieg wykorzystywany w przypadku seriali fantasy, by pokazać odmienność przedstawianego świata od naszych realiów.

Na Netfliksie aktualnie znajdują się dziesiątki seriali, które można przypisać do gatunku kostiumowych. Spośród nich w bardzo subiektywny sposób postarałem się wybrać te najciekawsze.

Alchemia Dusz

Zdaję sobie sprawę z tego, że Alchemia Dusz, jako produkcja koreańska samym tym faktem odstrasza potencjalnych widzów. Jest to jednak serial wart szczerego polecenia i moim zdaniem jedna z najlepszych produkcji z gatunku fantasy.

Historia skupia się wokół dwóch głównych postaci: zabójczyni Naksu oraz Jang Uka, syna potężnego czarodzieja. W wyniku nieudanego zamachu Naksu zmuszona jest do przeniesienia swojej duszy do innego ciała. W tym celu wykorzystuje zakazany rodzaj magii, tytułową alchemię dusz. Okazuje się, że ciało, do którego przeniosła swoją duszę, jest niezdolne do czynienia magii. Trafia wtedy na panicza Jang Uka, który choćby nie wiadomo jak próbował, nie jest w stanie wskrzesić z siebie ani krzty magii ze względu czar nałożony na niego przez własnego ojca.

Naksu zostaje jego mistrzynią, lecz jednocześnie nie porzuca swoich ambicji zamordowania najpotężniejszego człowieka w kraju. Szybko relacja mistrz-uczeń przeradza się w coś o wiele mocniejszego i bardziej skomplikowanego.

Serial charakteryzuje się dość ciekawym podejściem do magii. Dodatkowo widać, że tworzono go z myślą również o zachodnim odbiorcy, gdyż postaci są dość charakterystyczne z wyglądu i łatwo odróżnić jednego aktora od drugiego. Serial Alchemia Dusz oferuje dwa sezony, na które składa się łącznie 30 odcinków.

Outlander

Outlander to historia międzyepokowej miłości. Akcja rozpoczyna się zaraz po drugiej wojnie światowej, podczas której Claire pełniła obowiązki sanitariuszki, z kolei jej mąż Frank był w wywiadzie. Po wojnie postanowili osiąść w Szkocji, ze względu na Franka, szukającego rodzinnych korzeni. W tajemniczy sposób, po dotknięciu wiekowego kręgu, Claire zostaje przeniesiona w czasie do 1743 roku.

W tamtych czasach na samotną kobietę czyhało wiele niebezpieczeństw. Dla własnego bezpieczeństwa została zmuszona do poślubienia Jamiego, jednego ze szkockich wojowników. Przystojny rudzielec opiekuje się nią, jednak Claire dręczą wyrzuty sumienia ze względu na męża Franka, który pozostał w 1945 roku. Kobieta początkowo szuka sposobu na powrót do swoich czasów, jednak wkrótce zakochuje się w swoim nowym mężu. Ich perypetie śledzimy nie tylko w Szkocji, ale też Francji, czy później w Stanach Zjednoczonych.

Do tej pory na platformie Netflix pojawiło się już 8 sezonów tego serialu i wszystko wskazuje, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo jego twórców.

Upadek Królestwa

Czy może być coś lepszego niż serial o wikingu? Tak! Serial o wikingu, który tak naprawdę jest sasem. Upadek Królestwa to brytyjski serial utrzymany w realiach historycznych na podstawie powieści uznanego pisarza Bernarda Cornwella. Produkcja opowiada historię Uhtreda z Bebbanburga, który za młodu utracił ojca i trafił w ręce wikingów. Wychowywany wśród nordyckich wojowników, lecz pamiętający swoje saskie korzenie Uhtred rozdarty jest między dwoma światami. Z jednej strony czuje silną więź ze swoimi przybranymi braćmi i siostrami. Z drugiej wie, że jedynym sposobem na odzyskanie rodzinnego Bebbanburga w zgodny z prawem sposób to sprzymierzenie się z Sasami.

Akcja serialu rozgrywa się w IX. wieku, w trakcie panowania Alfreda Wielkiego, który uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców wczesnej Anglii. W brytyjskiej produkcji odnajdziemy genialne sceny walki i walne bitwy, miłość — szczególnie tę nieszczęśliwą — a także cierpienie i utratę najbliższych.

Alexander Dreymon doskonale odegrał rolę zagubionego mężczyzny, który często próbując zadowolić wszystkich, przynosi najbliższym tylko cierpienie. Na cały serial składa się pięć sezonu, jednak zwieńczeniem historii jest tak naprawdę film pod tytułem "Siedmiu Królów Musi Umrzeć".

Peaky Blinders

Skoro jesteśmy już w Anglii, to możemy przemieścić się w czasie o jakieś tysiąclecie do przodu do miasta Birmingham. To właśnie tam po wojnie na znaczeniu zaczyna nabierać rodzina Shelby, trudząca się bukmacherką i ustawianiem końskich wyścigów. Na jej czele stoi Thomas Shelby (grany przez Cilliana Murphy'ego) wraz z bratem Arthurem i ciotką Polly. Zakładają oni grupę Peaky Blinders, zajmującą się nie do końca legalnymi biznesami. Swoją nazwę wzięli od żyletek wszytych pod kaszkiet, które wykorzystywali w ostateczności jako broń.

Thomas jest charyzmatycznym liderem, czasem cynicznym i często bezkompromisowym. Jego wyjątkowość podkreśla fakt, że został liderem pomimo tego, że nie jest najstarszym z braci. Doskonale spisali się fachowcy od scenografii, którzy w przypadku Peaky Blinders pozwolili nam na podziwianie Anglii taką, jak kiedyś była, czyli industrialna, brudna i przepełniona dymem. Swoją popularność serial zyskał m.in. dzięki eleganckiemu z perspektywy czasu ubiorowi bohaterów, którzy paradowali w marynarkach i kaszkietach.

Wraz z kolejnymi sezonami, rodzina Shelbych rośnie na arenie przestępczego półświatka, z czym wiążą się większe pieniądze, ale też wzrasta ryzyko. Coraz częściej przewijają się również wątki polityczne. Peaky Blinders składa się z sześciu sezonów, a każdy z nich ma po 6 odcinków.

Porcelanowy Król

Koreańczycy potrafią kręcić seriale kostiumowe i chętnie to robią. Dlatego też w zestawieniu znajduje się drugi serial, który trafił od nich na platformę Netflix. Porcelanowy Król opowiada historię rodziny królewskiej. Gdy rodzi się następca tronu, okazuje się, że ma bliźniaczkę. Wysoko postawieni urzędnicy odczytali to jako bardzo zły znak i postanowili zamordować dziewczynkę wraz z położnymi i każdym, kto znał ten sekret. Dziewczynkę ratuje jej matka i wysyła ją daleko do świątyni, by mogła wieść tam spokojne życie.

Jednak historia jest dość przewrotna, gdyż dziewczynka Dama-i wraca do stolicy i stara się o pracę w pałacu jako służąca. Po tym, jak zostaje przyjęta, poznaje księcia, będącego w rzeczywistości jej bratem i oboje zauważają swoje podobieństwo. Książę Hwi Lee wykorzystuje tę sytuację i często zamienia się miejscami ze służącą, by zaznać trochę wolności poza murami pałacu.

Niestety, o obecności Dama-i dowiadują się również osoby, które zleciły wcześniej zamordowanie jej oraz położnych. Wysyłają zabójcę, by ten tym razem pozbył się dziewczynki raz na zawsze. Co jeśli jednak nie zabił Dama-i tylko jej brata, księcia i następcę tronu?

Porcelanowy Król to dwudziestoodcinkowa słodko-gorzka historia i obowiązkach, miłości, lojalności, zdradzie i największym oszustwie w historii królestwa.

Grafika: depositphotos