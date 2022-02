Netflix chce być platformą do gier. Hextech Mayhem: A League of Legends Story już dostępne

Netflix bardzo ciepło przyjął uniwersum League of Legends. Do oferty Netflix Games zawitała nowa produkcja z szalonym Yordlem w roli głównej.

Najpopularniejsza platforma streamingu wideo w Polsce niedawno wprowadziła do swojej oferty dedykowane gry. Od premiery usługi minęło już kilka miesięcy, w międzyczasie których liczba dostępnych pozycji sukcesywnie się zwiększała. Na fali ogromnej popularności animacji Arcane – luźno opartej na mobie od Riot Games – do gamingowej oferty Netflixa zawitał Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Netflix, chill and games

Hextech Mayhem: A League of Legends Story to dynamiczna platformówka, będąca dziełem Riot Forge, zewnętrznego wydawcy działającego pod patronatem Riot Games. Protagonistą jest dobrze znany graczom LoL-a Ziggs, zwariowany naukowiec z lekko chorobliwą sympatią do bomb. Sama rozgrywka jest do bólu prosta i polega na klikaniu w odpowiednim momencie na 3 dostępne kafelki: skok, uderzenie w ziemie oraz rzut bombą.

Źródło: Netflix

Po kilku poziomach gra staje się dość nużąca, jednak warto docenić smaczki i nawiązania do League of Legends, które z pewnością wywołają uśmiech młodszych graczy. Produkcja – tak jak wszystkie inne gry dostępne na Netflix Games – jest „darmowa” pod warunkiem, że opłacamy abonament serwisu. Co ciekawe Hextech Mayhem jest dostępny nie tylko na urządzenia mobilne. Jeśli preferujecie PC-towe klimaty nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać ją ze Steama, Epic Games czy GOG.com.

Netflix zmienia się na naszych oczach. Platforma stale ewoluuje. Widać wyraźnie, że celem amerykańskiej korporacji jest stworzenie centrum multimedialnej rozrywki, dalece wykraczającej poza filmy i seriale. Portfolio oryginalnych produkcji jest naprawdę pokaźne, dlatego z zaciekawieniem będę obserwował poczynania Netflixa w segmencie gameingowym.

