„Armia umarłych” to jeden z najnowszych filmów Netfliksa, z którym platforma wiązała niemałe nadzieje. Opinie na temat produkcji Zacka Snydera są podzielone i wystarczy popatrzeć na wyniki w dwóch serwisach agregujących oceny krytyków oraz widzów – Rotten Tomatoes pokazuje 69% świeżości w przypadku ocen recenzentów oraz aż 75% świeżości na podstawie ocen widzów. Nijak ma się to do średnich widocznych na Metacritic, bo tam oceny krytyków spadają do 57, a średnia ocena widownia to zaledwie 4,9. Pokrywa się więc to z generalnym odbiorem „Armii umarłych”, która nie okazała się zachwycającym widowiskiem, ale dla części osób było to fajne kino rozrywkowe.

„Armia umarłych” zwróciła na siebie uwagę z wielu powodów

Popularności tytułowi przysporzyły problemy techniczne, czyli martwe piksele, o których rozpisywali się internauci. W trakcie seansu trudno było ich nie zauważyć i chyba każda z osób z początku uważała, że to wina ich ekranu telewizora. Posiadacze OLED-ów na pewno wstrzymali oddech na dłużej, gdy sprawdzali, czy podobny problem występuje w innych produkcjach, ale później można było odetchnąć z ulgą, bo okazało się, że to wina sprzętu, jakiego użyto w trakcie kręcenia filmu – mówiono o wadliwej matrycy w kamerze cyfrowej. Dlaczego ekipa od efektów specjalnych tego nie poprawiła? Dobre pytanie, które zadają sobie wszyscy, tym bardziej po tym, jak Netflix ukazał kulisy prac nad podmianą aktorów w „Armii umarłych”.

Netflix wydał kilka milionów dolarów na dodatkowe efekty

Jedną z bohaterek jest Martin – pilot śmigłowca, która ma odpowiadać za ewakuację ekipy z dachu kasyna po udanym napadzie na sejf pełen gotówki. Rolę tę powierzono Chrisowi D’Elia, ale po tym, jak oskarżono go o molestowanie seksualne podjęto decyzję o usunięciu go z filmu. Zebranie całej obsady jeszcze raz na planie było niewykonalne, dlatego podjęto się wymazania go ze scen, w których brał udział i zastąpienia go inną aktorką.

