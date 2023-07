Najlepszy Need for Speed otrzyma remake – aktorka zdradziła szczegóły

Mamy dobrą wiadomość dla fanów kultowej gry wyścigowej z 2005 roku. Need for Speed: Most Wanted w przyszłym roku otrzyma prawdopodobnie remake. Skąd to wiemy? A no stąd, że jedna z aktorek głosowych zbyt szybko pochwaliła się pracą nad nowym projektem.

Odnowiony Most Wanted już w przyszłym roku?

Wyciek kontrolowany czy nierozwaga? Tego zapewne się nie dowiemy, ale fakt jest taki, że Simone Bailly – aktorka głosowa i telewizyjna – zbyt pochopnie udostępniła tweeta, zdradzającego wstępne szczegóły na temat nadchodzącego remake’u Most Wanted. Kobieta w odsłonie z 2005 roku wcieliła się w partnerkę sierżanta Jonathana Crossa i tylko z tej części jest kojarzona, dlatego pozwala nam to wnioskować, że wpis nie dotyczył gry z 2012 roku o tym samym tytule.

Tweet został szybko usunięty, ale w internecie nic nie ginie. Społeczność szybko podłapała temat, a po sieci zaczęły krążyć zrzuty ekranu, podsycające emocje graczy, którzy od lat czekają na odświeżenie produkcji uważanej przez wielu z najlepszą odsłonę serii Need for Speed. Remake według Simone Bailly ma ukazać się w bliżej nieokreślonym 2024 roku, czyli niespełna dwie dekady po premierze oryginału. Warto jednak zaznaczyć, że Electronic Arts nie potwierdziło jeszcze tych informacji.