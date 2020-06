U Google jak u Apple: szybkie wysyłanie plików między smartfonami ORAZ komputerami

O konkurencji dla applowskiego AirDropa czytamy już od lat — i tak naprawdę niewiele z tego wynika. Dziesiątki rozmaitych zapowiedzi z których nic nie wynika, a projekty takie jak Android Beam zostają zamknięte z dnia na dzień. Nie żeby ktoś za nimi specjalnie tęsknił, w końcu do ideału im bardzo daleko, niemniej nowy projekt związany z wysyłaniem plików od początku daje nieco więcej nadziei. Od pierwszych plotek nazywany jest AirDropem na Androida — ale okazuje się, że nowe rozwiązanie miałoby podziałać nie tylko na Androidzie. Stąd porównanie do applowskiego AirDropa nareszcie mają sens.

Łatwe przesyłanie plików między urządzeniami z Androidem oraz komputerami

Nowa funkcja do przesyłania plików miałaby nazywać się Nearby Share i na wzór wspomnianego konkurenta od Apple — ma wystarczyć kilka stuknięć w ekran, by sprawnie i bez korzystania z dodatkowych narzędzi przesłać pliki na inne urządzenia. Dotychczas mówiło się o niej wyłącznie w kontekście smartfonów i tabletów z Androidem. Ostatnie wieści wskazują jednak, że na tym jeszcze nie koniec — bowiem Nearby Share pojawiło się także w najnowszej wersji testowej Chrome OS Canary, na co zwraca uwagę jeden z użytkowników na swoim Twitterze:

Jako użytkownik który na co dzień sięga po sprzęty z Androidem, naprawdę się cieszę, że Google podeszło do tematu bardziej kompleksowo. Owszem: szybkie przesyłanie plików między sprzętami z Androidem jest potrzebne, ale podobnie sprawy mają się też z komputerami. Ekspresowe zrzucanie zdjęć, filmów czy innych — raz większych, raz mniejszych, plików bez konieczności sięgania po dodatkowe oprogramowanie czy którąkolwiek z chmur — to opcja na wagę złota. A według najświeższych informacji: poza Chromebookiem, Nearby Share miałoby być dostępne również jako dodatek do przeglądarki Google Chrome. W praktyce więc podziałać by mogło z każdym komputerem. Jak dla mnie – strzał w dziesiątkę!

Nearby Share: nowa opcja dla Androida, której wypatruję z utęsknieniem

O androidowej odpowiedzi na AirDrop słyszymy już od kilku(nastu?) dobrych miesięcy — i choć wciąż jest ona dość mglista, z każdym miesiącem nabiera nieco bardziej wyraźnych kształtów. Jako użytkownik ekosystemu Apple okazuje się, że z AirDropa korzystam znacznie częściej, niż… mi się wydawało, co uświadomiło mi niezwykle długie serwisowanie Macbooka. Android jest moim drugim smartfonem — ale też regularnie przesyłam pliki między nim, a komputerem. I właściwie za każdym razem muszę kombinować: jak nie chmura, to e-mail albo komunikator — te sposoby są w mojej opinii najszybsze. Ale żaden z nich nie umywa się do bezpośredniego, szybkiego, przesyłania między urządzeniami — dlatego mam nadzieję, że Nearby Share jest tuż za rogiem i zadziała na całym pakiecie urządzeń: również tych starszych. Bo kiedy będzie to jedna z gorących nowości dla Androida 11, to tak naprawdę dla znacznej części użytkowników i tak okaże się ona bez znaczenia jeszcze przez kilka najbliższych lat…