Nearby Sharing: androidowa alternatywa dla AirDropa nabiera kształtu

Nearby Sharing: szybkie udostępnianie plików na Androidzie już coraz bliżej

Do teraz znaliśmy opracowywaną funkcję szybkiego udostępniania plików na Androidzie jako Fast Share. Ekipa XDA Developers dotarła do informacji z których wynika, że ostatecznie funkcja ta miałaby nazywać się Nearby Sharing. Jak miałaby działać w praktyce? Jeżeli nic się nie zmieni, to połączenie miedzy dwoma urządzeniami nawiązywane będzie za pomocą modułu Bluetooth, ale do samego przesyłania danych wykorzystywane będzie połączenie WiFi, które zapewni znacznie sprawniejszą wysyłkę plików. Czyli mówienie o Nearby Sharing jako o młodszym bracie dla applowskiego AirDropa nie jest żadną przesadą — w kwestii technologii polegają one dokładnie na tych samych rozwiązaniach.

Największą różnicą w nich będzie dosłowne traktowanie nearby w nazwie funkcji. By móc wysłać pliki za pośrednictwem tej opcji, urządzenia muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 stopa (czyli około 30 centymetrów) od siebie, być odblokowane oraz mieć włączone moduły Bluetooth oraz lokalizacji.

Z jednej strony: brzmi fajnie, z drugiej jednak… 30 centymetrów? Do tego te usługi lokalizacji? Nie mam najmniejszych wątpliwości że będzie to znacznie wygodniejsze niż wysyłanie plików za pośrednictwem Bluetootha które zdaje się zawsze nie mieć końca (tym bardziej że fotografie w ostatnich latach swoje ważą), ale jednocześnie mam cichą nadzieje, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo w temacie.

Jakkolwiek fajnie (czy niefajnie) nie brzmiałyby wszystkie te doniesienia na temat Nearby Sharing, to wciąż nie znamy konkretów związanych z tą funkcją. Nie wiadomo kiedy można spodziewać się jej wdrożenia, ani czego konkretnie po niej oczekiwać. Mam tylko cichą nadzieję, że wprowadzona zostanie szybciej niż później — a wsparcia dla niej doczekają się także starsze urządzenia i wersje systemu.

Źródło: XDA Developers